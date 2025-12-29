Напиток, являющийся символом Нового года — главный атрибут праздничного стола

Бокалы с шампанским. Фото: Freepik

Новый год — это семейный праздник, когда за столом собирается вся семья, друзья и близкие. Существует немало традиций, связанных с новогодними праздниками. Одна из них касается напитка, который обязательно должен быть на столе.

Об этом пишет LIGA.net.

Какой напиток считается символом Нового года

Шампанское стало популярным напитком еще в XVIII веке. Считается, что французские войска, отступая, оставляли запасы этого напитка. Именно его начали подавать во время празднований. В Украине такая традиция стала массовой в середине XX века.

Игристое стало напитком, без которого невозможно представить новогодние праздники. Оно символизирует счастье, достаток и успех. Шампанское идеально сочетается с легкими закусками, салатами, фруктами, сырами и десертами.

Хотя и традиция пить шампанское на Новый год укоренилась, украинцы также имеют и свои особые напитки для празднования. Часто на Рождество или Новый год варят узвар. Это напиток из сушеных фруктов, напоминающий о домашнем уюте и тепле. Также на стол подают соки и лимонады. Их выбирают те, кто не употребляет алкоголь.

Еще один вкусный напиток, который ассоциируется с зимними праздниками — глинтвейн. На традиционных украинских застольях также можно увидеть медовуху. Это напиток на основе меда, имеющий легкий градус и сладкий вкус. Не менее популярна и варенуха — горячий напиток из водки, меда и специй.

Также мы рассказывали о том, какие вещи стоит выбросить перед Новым годом. Это поможет притянуть удачу.