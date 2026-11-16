Київ 1982 року очима бразильського туриста. Фото: facebook.com/spraga.info

Старі фотографії Києва зазвичай показують історичні пам'ятки та головні площі. Але ця добірка цікава зовсім іншим. На кольорових кадрах 1982 року зафільмовано буденне життя киян очима іноземного туриста, який відхилився від туристичного маршруту.

Унікальну добірку опублікувала Facebook-спільнота "Спрага: у Києві цікаво".

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Хто фотографував Київ у 1982 році

Автор світлин — бразилець Жуан Педру Ассумпсан Бастос, інженер-електрик і автор технічних книжок, який захоплювався фотографією. Того року він навчався у Франції та разом із дружиною Магі вирушив у туристичну подорож Радянським Союзом.

Програма поїздки була розписана заздалегідь. Проте у вільний час Бастос сам гуляв Києвом, спускався в метро й шукав цікаві сюжети подалі від звичних екскурсійних зупинок.

Знімав бразилець камерою Olympus OM-2n на кольорову плівку Kodachrome 64. Багато років потому він оцифрував старі слайди, прибравши сліди пилу та грибка, але залишивши самі кадри без змін.

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У кадр потрапили не лише визначні пам'ятки, собори та площі. Турист звернув увагу на те, повз що мешканці міста проходили щодня: вулиці, продавців, машини, одяг і людей у звичайних справах.

Особливо цікаво вдивлятися в деталі. Придивіться, які автомобілі їздили дорогами, як одягалися кияни та який вигляд мали знайомі куточки столиці до сучасних перебудов. Саме такі дрібниці роблять фотографії живими.

У 1982 році Київ святкував своє 1500-річчя. Тепер ці фотографії дозволяють побачити не лише місто тієї епохи, а й людей, для яких воно було звичайним домом.

Дарницький універмаг, 1982 рік. Фото: facebook.com/spraga.info

Троїцька надбрамна церква, 1982 рік. Фото: facebook.com/spraga.info

Вулиця Хрещатик, 17 у Києві, 1982 рік. Фото: facebook.com/spraga.info

Київ 1982 року очима бразильського туриста. Фото: facebook.com/spraga.info

Київ 1982 року очима бразильського туриста. Фото: facebook.com/spraga.info

Аркбутани та підпірна стіна біля колишньої друкарні на території Києво-Печерської лаври, 1982 рік. Фото: facebook.com/spraga.info

Велика лаврська дзвіниця, 1982 рік. Фото: facebook.com/spraga.info

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