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Главная Открытия Каким был Киев в 1982 году: уникальные фото иностранного туриста

Каким был Киев в 1982 году: уникальные фото иностранного туриста

Ua ru
16 ноября 2026 06:42
Как выглядел Киев в 1982 году: архивные фото бразильского туриста Фото: facebook.com/spraga.info
Киев 1982 года глазами бразильского туриста. Фото: facebook.com/spraga.info

Старые фотографии Киева обычно показывают исторические достопримечательности и главные площади. Но эта подборка интересна совсем другим. На цветных кадрах 1982 года запечатлена повседневная жизнь киевлян глазами иностранного туриста, который отклонился от туристического маршрута.

Уникальную подборку опубликовало Facebook-сообщество "Спрага: у Києві цікаво".

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Кто фотографировал Киев в 1982 году

Автор фотографий — бразилец Жуан Педру Ассумпсан Бастос, инженер-электрик и автор технических книг, увлекавшийся фотографией. В том году он учился во Франции и вместе с женой Маги отправился в туристическое путешествие по Советскому Союзу.

Программа поездки была расписана заранее. Однако в свободное время Бастос сам гулял по Киеву, спускался в метро и искал интересные сюжеты вдали от привычных экскурсионных остановок.

Снимал бразилец на камеру Olympus OM-2n на цветную пленку Kodachrome 64. Много лет спустя он оцифровал старые слайды, удалив следы пыли и плесени, но оставив сами кадры без изменений.

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Что можно увидеть на архивных фотографиях Киева

В кадр попали не только достопримечательности, соборы и площади. Турист обратил внимание на то, мимо чего жители города проходили каждый день: улицы, продавцов, машины, одежду и людей, занятых повседневными делами.

Особенно интересно вглядываться в детали. Присмотритесь, какие автомобили ездили по дорогам, как одевались киевляне и как выглядели знакомые уголки столицы до современных перемен. Именно такие мелочи делают фотографии живыми.

В 1982 году Киев праздновал свое 1500-летие. Теперь эти фотографии позволяют увидеть не только город той эпохи, но и людей, для которых он был обычным домом.

 

Дарницький універмаг, 1982 рік
Дарницкий универмаг, 1982 год. Фото: facebook.com/spraga.info
Троїцька надбрамна церква, 1982 рік
Троицкая надвратная церковь, 1982 год. Фото: facebook.com/spraga.info
Вулиця Хрещатик, 17 у Києві, 1982 рік
Улица Крещатик, 17 в Киеве, 1982 год. Фото: facebook.com/spraga.info
Київ 1982 року очима бразильського туриста
Киев 1982 года глазами бразильского туриста. Фото: facebook.com/spraga.info
Київ 1982 року очима бразильського туриста
Киев 1982 года глазами бразильского туриста. Фото: facebook.com/spraga.info
Аркбутани та підпірна стіна біля колишньої друкарні на території Києво-Печерської лаври, 1982 рік
Аркбутаны и подпорная стена возле бывшей типографии на территории Киево-Печерской лавры, 1982 год. Фото: facebook.com/spraga.info
Велика лаврська дзвіниця, 1982 рік
Большая лаврская колокольня, 1982 год. Фото: facebook.com/spraga.info

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Киев история города архивные фото
Евгения Фрусевич - Редактор
Автор:
Евгения Фрусевич

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