Каким был Киев в 1982 году: уникальные фото иностранного туриста
Старые фотографии Киева обычно показывают исторические достопримечательности и главные площади. Но эта подборка интересна совсем другим. На цветных кадрах 1982 года запечатлена повседневная жизнь киевлян глазами иностранного туриста, который отклонился от туристического маршрута.
Уникальную подборку опубликовало Facebook-сообщество "Спрага: у Києві цікаво".
Кто фотографировал Киев в 1982 году
Автор фотографий — бразилец Жуан Педру Ассумпсан Бастос, инженер-электрик и автор технических книг, увлекавшийся фотографией. В том году он учился во Франции и вместе с женой Маги отправился в туристическое путешествие по Советскому Союзу.
Программа поездки была расписана заранее. Однако в свободное время Бастос сам гулял по Киеву, спускался в метро и искал интересные сюжеты вдали от привычных экскурсионных остановок.
Снимал бразилец на камеру Olympus OM-2n на цветную пленку Kodachrome 64. Много лет спустя он оцифровал старые слайды, удалив следы пыли и плесени, но оставив сами кадры без изменений.
Что можно увидеть на архивных фотографиях Киева
В кадр попали не только достопримечательности, соборы и площади. Турист обратил внимание на то, мимо чего жители города проходили каждый день: улицы, продавцов, машины, одежду и людей, занятых повседневными делами.
Особенно интересно вглядываться в детали. Присмотритесь, какие автомобили ездили по дорогам, как одевались киевляне и как выглядели знакомые уголки столицы до современных перемен. Именно такие мелочи делают фотографии живыми.
В 1982 году Киев праздновал свое 1500-летие. Теперь эти фотографии позволяют увидеть не только город той эпохи, но и людей, для которых он был обычным домом.
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