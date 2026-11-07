Князь Владимир Великий, город Владимир. Коллаж: Новини.LIVE

На Волыни есть город, который уже более тысячи лет носит имя одного из самых выдающихся князей Киевской Руси. Когда-то он был важным торговым центром, имел мощные укрепления и даже стал княжеской столицей.

О каком именно городе идет речь и почему он получил княжеское имя, рассказывает Владимирский городской совет.

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Как Владимир Великий дал название городу на Волыни

Речь идет о городе Владимир в Волынской области, который раньше назывался Владимир-Волынский.

Согласно историческим сведениям, в 988 году князь Владимир Святославович совершил поход на западные земли. На правом берегу реки Луги он подчинил древний языческий город Ладомир, где жили волыняне и бужане. Тогда князь, согласно местной исторической традиции, дал поселению своё имя — Владимир. Именно этим годом датируется и первое летописное упоминание о городе под новым названием.

Впрочем, Владимир Великий не создал его с нуля. Археологические находки свидетельствуют, что люди жили на этой территории задолго до княжеских времен.

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Знак на въезде в город Владимир. Фото: facebook.com/poligonvv

Как город стал княжеской столицей

Благодаря расположению на важных торговых путях Владимир быстро развивался. Здесь изготавливали оружие, украшения, глиняную посуду и возводили каменные сооружения.

В 992 году в городе была основана епископская кафедра. При ней действовала школа, где обучали письму и переписке книг. А в начале XII века, по историческим оценкам, население могло превышать 20 тысяч человек.

Впоследствии Владимир стал столицей Волынского княжества. В 1199 году местный князь Роман Мстиславич объединил Волынь и Галичину, положив начало новому государству. Город оставался одним из его важных политических центров.

Когда городу вернули историческое название

На протяжении веков Владимир пережил многочисленные войны, разрушения и смены власти. В 1795 году, после вхождения в состав Российской империи, его переименовали в Владимир-Волынский. И только 15 декабря 2021 года Верховная Рада Украины приняла постановление о возвращении городу исторического названия Владимир.

Так спустя более тысячи лет на карте Украины вновь официально закрепили имя, которое, согласно исторической традиции, дал городу князь Владимир Великий.

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