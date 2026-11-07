Князь Володимир Великий, місто Володимир. Колаж: Новини.LIVE

На Волині є місто, яке вже понад тисячу років носить ім'я одного з найвидатніших князів Київської Русі. Колись воно було важливим торговельним центром, мало потужні укріплення та навіть стало князівською столицею.

Про яке саме місто йдеться та чому воно отримало княже ім'я, розповідає Володимирська міська рада.

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Як Володимир Великий дав назву місту на Волині

Йдеться про місто Володимир у Волинській області, яке раніше мало назву Володимир-Волинський.

За історичними відомостями, у 988 році князь Володимир Святославович здійснив похід на західні землі. На правому березі річки Луги він підпорядкував давнє язичницьке місто Ладомир, де жили волиняни та бужани. Тоді князь, за місцевою історичною традицією, дав поселенню власне ім'я — Володимир. Цим роком датується і перша літописна згадка про місто під новою назвою.

Втім, Володимир Великий не створив його з нуля. Археологічні знахідки свідчать, що люди жили на цій території задовго до княжих часів.

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Знак на в'їзді у місто Володимир. Фото: facebook.com/poligonvv

Як місто стало князівською столицею

Завдяки розташуванню на важливих торговельних шляхах Володимир швидко розвивався. Тут виготовляли зброю, прикраси, глиняний посуд і зводили кам'яні споруди.

У 992 році в місті заснували єпископську кафедру. При ній діяла школа, де навчали письма та переписування книг. А на початку XII століття, за історичними оцінками, населення могло перевищувати 20 тисяч осіб.

Згодом Володимир став столицею Волинського князівства. У 1199 році місцевий князь Роман Мстиславич об'єднав Волинь і Галичину, започаткувавши нову державу. Місто залишалося одним із її важливих політичних центрів.

Коли місту повернули історичну назву

Протягом століть Володимир пережив численні війни, руйнування та зміни влади. У 1795 році, після входження до Російської імперії, його перейменували на Володимир-Волинський. І лише 15 грудня 2021 року Верховна Рада України ухвалила постанову про повернення місту історичної назви Володимир.

Так через понад тисячу років на карті України знову офіційно закріпили ім'я, яке, згідно з історичною традицією, дав місту князь Володимир Великий.

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