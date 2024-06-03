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Іменини у червні 2024 — церковний календар, який допоможе назвати дитину

3 червня 2024 21:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Як назвати дитину і хто святкує День ангела у червні 2024 року — календар іменин
Дівчина з дитиною у церкві. Фото: pexels.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Щоб обрати найкраще ім'я для новонародженої дитини, батьки часто заглядають у церковний календар іменин. Крім того, вірять, якщо назвати немовля на честь святого, то воно буде під його захистом усе життя та матиме щасливу долю.

Новини.LIVE ділиться з Вами детальним православним церковним календарем іменин, який підкаже батькам, яке ім'я обрати для новонародженої дитини та хто святкуватиме День ангела у червні 2024 року.

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Іменини у червні 2024 року за новим церковним календарем

Як відомо, ще 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, а тому Дні ангела отримали нові дати. 

Якщо у вашій родині в червні народилася чи народиться дитина, то обов'язково оберіть їй особливе ім'я.

У кого День ангела 1 червня

Чоловічі імена: Василь, Давид, Гаврило, Денис, Харитон, Павло.

Жіночі імена: Віра.

У кого День ангела 2 червня

Чоловічі імена: Дмитро, Костянтин, Іван, Ян.

Жіночі імена: Юліана, Уляна, Марія.

У кого День ангела 3 червня

Чоловічі імена: Афанасій, Дмитро, Денис, Павло, Лук'ян, Михайло, Юліан.

У кого День ангела 4 червня

Чоловічі імена: Митрофан, Іван, Єлізар, Назар, Петро, Ян.

Жіночі імена: Софія, Марія, Марфа, Марта.

У кого День ангела 5 червня

Чоловічі імена: Аполлон, Гаврило, Ігор, Георгій, Михайло, Гордій, Єгор, Леонід, Костянтин, Марк, Петро, Микола, Федір, Теодор.

У кого День ангела 6 червня

Чоловічі імена: Іларіон, Єгор, Георгій.

У кого День ангела 7 червня

Чоловічі імена: Афанасій, Антон, Гнат, Богдан, Веніамін, Василь, Валентин, Михайло, Володимир, Олександр, Віктор, Вольдемар, Іван, Григорій, Микола, Тарас, Лев, Петро, Павло, Степан, Ян.

Жіночі імена: Сюзанна, Валерія, Марія, Зінаїда.

У кого День ангела 8 червня

Чоловічі імена: Костянтин, Василь, Теодор, Павло, Федір.

Жіночі імена: Меланія.

У кого День ангела 9 червня

Чоловічі імена: Іван, Олександр, Кирило, Рафаель, Олексій, Ян.

Жіночі імена: Фекла, Марфа, Марія, Маріанна, Марта.

У кого День ангела 10 червня

Чоловічі імена: Тимофій, Василь, Макар, Олексій, Олександр, Павло, Микола, Семен, Іван, Ян.

Жіночі імена: Антоніна. 

 

Іменини у червні 2024 року за новим церковним календарем
Дівчинка у образі янгола. Фото: pixabay.com

У кого День ангела 11 червня

Чоловічі імена: Варфоломій.

Жіночі імена: Марія.

У кого День ангела 12 червня

Чоловічі імена: Арсеній, Андрій, Іван, Степан, Петро, Ян, Тимофій, Юліан.

Жіночі імена: Ганна.

У кого День ангела 13 червня

Чоловічі імена: Андрій, Іван, Данило, Олександр, Дмитро, Сава, Яків, Ян.

Жіночі імена: Пелагея, Акіліна, Ганна, Антоніна.

У кого День ангела 14 червня

Чоловічі імена: Георгій, Володимир, Єгор, Олександр, Єлисей, Мстислав Йосип, Вольдемар, Микола, Серафим, Павло.

У кого День ангела 15 червня

Чоловічі імена: Григорій, Михайло, Федір, Теодор, Семен.

У кого День ангела 16 червня

Чоловічі імена: Михайло, Костянтин, Тихон, Петро.

У кого День ангела 17 червня

Чоловічі імена: Йосип, Ісмаїл, Клим, Кирило, Микита, Максим, Савелій.

Жіночі імена: Пелагея.

У кого День ангела 18 червня

Чоловічі імена: Данило, Опанас, Михайло, Леонтій.

Жіночі імена: Єфросинія, Дар'я, Марія.

У кого День ангела 19 червня

Чоловічі імена: Григорій, Василь, Микита, Іван, Семен, Теодор, Степан, Федір, Ян.

Жіночі імена: Ксенія, Оксана.

У кого День ангела 20 червня

Чоловічі імена: Теодор, Іван, Ян, Інокентій, Федір.

 

Як назвати дитину і хто святкує День ангела у червні 2024 року — календар іменин
Немовля в костюмі янголятка. Фото: istockphoto.com

У кого День ангела 21 червня

Чоловічі імена: Георгій, Макар, Єгор, Олександр, Іван, Ян.

Жіночі імена: Ілона, Олена.

У кого День ангела 22 червня

Чоловічі імена: Леонтій, Леонід, Іван, Ніл, Ян, Петро.

Жіночі імена: Анастасія.

У кого День ангела 23 червня

Чоловічі імена: Захар, Денис, Дмитро, Іраклій, Гнат, Микита, Макар, Микола, Петро, Павло.

Жіночі імена: Ілона, Олена.

У кого День ангела 24 червня

Чоловічі імена: Іван, Богдан, Олександр, Костянтин, Лука, Андрій, Ян.

Жіночі імена: Фаїна, Марія.

У кого День ангела 25 червня

Чоловічі імена: Яків, Василь.

У кого День ангела 26 червня

Чоловічі імена: Микола, Борис, Остап, Філіп, Роман.

Жіночі імена: Христина.

У кого День ангела 27 червня

Чоловічі імена: Гаврило, Василь, Денис, Давид, Харитон, Павло.

Жіночі імена: Віра.

У кого День ангела 28 червня

Чоловічі імена: Іван, Дмитро, Костянтин, Ян.

Жіночі імена: Марія, Юліана, Уляна.

У кого День ангела 29 червня

Чоловічі імена: Дмитро, Денис, Лук'ян, Опанас, Михайло, Павло, Юліан, Петро.

У кого День ангела 30 червня

Чоловічі імена: Митрофан, Іван, Єлізар, Петро, Назар, Ян.

Жіночі імена: Марія, Марта, Софія, Марфа.

Нагадаємо, ми писали, коли хрестити дитину в 2024 році, щоб захистити від зла і подарувати щасливу долю.

Також радимо вам скористатися церковним календарем свят на червень 2024 року, щоб не пропустити найголовніші релігійні події першого місяця літа. 

День ангела
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