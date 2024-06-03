Как назвать ребенка и кто празднует День ангела в июне 2024 года — календарь именин

Именины в июне 2024 — церковный календарь, который поможет назвать ребенка
Чтобы выбрать лучшее имя для новорожденного, родители часто заглядывают в церковный календарь именин. Кроме того, верят, если назвать младенца в честь святого, то он будет под его защитой всю жизнь и будет иметь счастливую судьбу.
Новини.LIVE делится с Вами подробным православным церковным календарем именин, который подскажет родителям, какое имя выбрать для новорожденного и кто будет праздновать День ангела в июне 2024 года.
Именины в июне 2024 года по новому церковному календарю
Как известно, еще в 2023 году Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, а потому Дни ангела получили новые даты.
Если в вашей семье в июне родился или родится ребенок, обязательно выберите ему особое имя.
У кого День ангела 1 июня
Мужские имена: Василий, Давид, Гаврило, Денис, Харитон, Павел.
Женские имена: Вера.
У кого День ангела 2 июня
Мужские имена: Дмитрий, Константин, Иван, Ян.
Женские имена: Юлиана, Ульяна, Мария.
У кого День ангела 3 июня
Мужские имена: Афанасий, Дмитрий, Денис, Павел, Лукьян, Михаил, Юлиан.
У кого День ангела 4 июня
Мужские имена: Митрофан, Иоанн, Елизар, Назар, Петр, Ян.
Женские имена: София, Мария, Марфа, Марта.
У кого День ангела 5 июня
Мужские имена: Аполлон, Гаврило, Игорь, Георгий, Михаил, Гордей, Егор, Леонид, Константин, Марк, Петр, Николай, Федор, Теодор.
У кого День ангела 6 июня
Мужские имена: Илларион, Егор, Георгий.
У кого День ангела 7 июня
Мужские имена: Афанасий, Антон, Игнат, Богдан, Вениамин, Василий, Валентин, Михаил, Владимир, Александр, Виктор, Вольдемар, Иван, Григорий, Николай, Тарас, Лев, Петр, Павел, Степан, Ян.
Женские имена: Сюзанна, Валерия, Мария, Зинаида.
У кого День ангела 8 июня
Мужские имена: Константин, Василий, Теодор, Павел, Федор.
Женские имена: Мелания.
У кого День ангела 9 июня
Мужские имена: Иван, Александр, Кирилл, Рафаэль, Алексей, Ян.
Женские имена: Фекла, Марфа, Мария, Марианна, Марта.
У кого День ангела 10 июня
Мужские имена: Тимофей, Василий, Макар, Алексей, Александр, Павел, Николай, Семен, Иван, Ян.
Женские имена: Антонина.
У кого День ангела 11 июня
Мужские имена: Варфоломей.
Женские имена: Мария.
У кого День ангела 12 июня
Мужские имена: Арсений, Андрей, Иван, Степан, Петр, Ян, Тимофей, Юлиан.
Женские имена: Анна.
У кого День ангела 13 июня
Мужские имена: Андрей, Иван, Даниил, Александр, Дмитрий, Савва, Яков, Ян.
Женские имена: Пелагея, Акилина, Анна, Антонина.
У кого День ангела 14 июня
Мужские имена: Георгий, Владимир, Егор, Александр, Елисей, Мстислав Иосиф, Вольдемар, Николай, Серафим, Павел.
У кого День ангела 15 июня
Мужские имена: Григорий, Михаил, Федор, Теодор, Семен.
У кого День ангела 16 июня
Мужские имена: Михаил, Константин, Тихон, Петр.
У кого День ангела 17 июня
Мужские имена: Иосиф, Исмаил, Клим, Кирилл, Никита, Максим, Савелий.
Женские имена: Пелагея.
У кого День ангела 18 июня
Мужские имена: Даниил, Афанасий, Михаил, Леонтий.
Женские имена: Ефросинья, Дарья, Мария.
У кого День ангела 19 июня
Мужские имена: Григорий, Василий, Никита, Иван, Семен, Теодор, Степан, Федор, Ян.
Женские имена: Ксения, Оксана.
У кого День ангела 20 июня
Мужские имена: Теодор, Иван, Ян, Иннокентий, Федор.
У кого День ангела 21 июня
Мужские имена: Георгий, Макар, Егор, Александр, Иван, Ян.
Женские имена: Илона, Елена.
У кого День ангела 22 июня
Мужские имена: Леонтий, Леонид, Иоанн, Нил, Ян, Петр.
Женские имена: Анастасия.
У кого День ангела 23 июня
Мужские имена: Захар, Денис, Дмитрий, Ираклий, Игнат, Никита, Макар, Николай, Петр, Павел.
Женские имена: Илона, Елена.
У кого День ангела 24 июня
Мужские имена: Иван, Богдан, Александр, Константин, Лука, Андрей, Ян.
Женские имена: Фаина, Мария.
У кого День ангела 25 июня
Мужские имена: Яков, Василий.
У кого День ангела 26 июня
Мужские имена: Николай, Борис, Остап, Филипп, Роман.
Женские имена: Кристина.
У кого День ангела 27 июня
Мужские имена: Гавриил, Василий, Денис, Давид, Харитон, Павел.
Женские имена: Вера.
У кого День ангела 28 июня
Мужские имена: Иван, Дмитрий, Константин, Ян.
Женские имена: Мария, Юлиана, Ульяна.
У кого День ангела 29 июня
Мужские имена: Дмитрий, Денис, Лукьян, Афанасий, Михаил, Павел, Юлиан, Петр.
У кого День ангела 30 июня
Мужские имена: Митрофан, Иоанн, Елизар, Петр, Назар, Ян.
Женские имена: Мария, Марта, София, Марфа.
Напомним, мы писали, когда крестить ребенка в 2024 году, чтобы защитить от зла и подарить счастливую судьбу.
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