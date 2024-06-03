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Именины в июне 2024 — церковный календарь, который поможет назвать ребенка

3 июня 2024 21:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Как назвать ребенка и кто празднует День ангела в июне 2024 года — календарь именин
Девушка с ребенком в церкви. Фото: pexels.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Чтобы выбрать лучшее имя для новорожденного, родители часто заглядывают в церковный календарь именин. Кроме того, верят, если назвать младенца в честь святого, то он будет под его защитой всю жизнь и будет иметь счастливую судьбу.

Новини.LIVE делится с Вами подробным православным церковным календарем именин, который подскажет родителям, какое имя выбрать для новорожденного и кто будет праздновать День ангела в июне 2024 года.

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Именины в июне 2024 года по новому церковному календарю

Как известно, еще в 2023 году Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, а потому Дни ангела получили новые даты.

Если в вашей семье в июне родился или родится ребенок, обязательно выберите ему особое имя.

У кого День ангела 1 июня

Мужские имена: Василий, Давид, Гаврило, Денис, Харитон, Павел.

Женские имена: Вера.

У кого День ангела 2 июня

Мужские имена: Дмитрий, Константин, Иван, Ян.

Женские имена: Юлиана, Ульяна, Мария.

У кого День ангела 3 июня

Мужские имена: Афанасий, Дмитрий, Денис, Павел, Лукьян, Михаил, Юлиан.

У кого День ангела 4 июня

Мужские имена: Митрофан, Иоанн, Елизар, Назар, Петр, Ян.

Женские имена: София, Мария, Марфа, Марта.

У кого День ангела 5 июня

Мужские имена: Аполлон, Гаврило, Игорь, Георгий, Михаил, Гордей, Егор, Леонид, Константин, Марк, Петр, Николай, Федор, Теодор.

У кого День ангела 6 июня

Мужские имена: Илларион, Егор, Георгий.

У кого День ангела 7 июня

Мужские имена: Афанасий, Антон, Игнат, Богдан, Вениамин, Василий, Валентин, Михаил, Владимир, Александр, Виктор, Вольдемар, Иван, Григорий, Николай, Тарас, Лев, Петр, Павел, Степан, Ян.

Женские имена: Сюзанна, Валерия, Мария, Зинаида.

У кого День ангела 8 июня

Мужские имена: Константин, Василий, Теодор, Павел, Федор.

Женские имена: Мелания.

У кого День ангела 9 июня

Мужские имена: Иван, Александр, Кирилл, Рафаэль, Алексей, Ян.

Женские имена: Фекла, Марфа, Мария, Марианна, Марта.

У кого День ангела 10 июня

Мужские имена: Тимофей, Василий, Макар, Алексей, Александр, Павел, Николай, Семен, Иван, Ян.

Женские имена: Антонина.

 

Именины в июне 2024 года по новому церковному календарю
Девочка в образе ангела. Фото: pixabay.com

У кого День ангела 11 июня

Мужские имена: Варфоломей.

Женские имена: Мария.

У кого День ангела 12 июня

Мужские имена: Арсений, Андрей, Иван, Степан, Петр, Ян, Тимофей, Юлиан.

Женские имена: Анна.

У кого День ангела 13 июня

Мужские имена: Андрей, Иван, Даниил, Александр, Дмитрий, Савва, Яков, Ян.

Женские имена: Пелагея, Акилина, Анна, Антонина.

У кого День ангела 14 июня

Мужские имена: Георгий, Владимир, Егор, Александр, Елисей, Мстислав Иосиф, Вольдемар, Николай, Серафим, Павел.

У кого День ангела 15 июня

Мужские имена: Григорий, Михаил, Федор, Теодор, Семен.

У кого День ангела 16 июня

Мужские имена: Михаил, Константин, Тихон, Петр.

У кого День ангела 17 июня

Мужские имена: Иосиф, Исмаил, Клим, Кирилл, Никита, Максим, Савелий.

Женские имена: Пелагея.

У кого День ангела 18 июня

Мужские имена: Даниил, Афанасий, Михаил, Леонтий.

Женские имена: Ефросинья, Дарья, Мария.

У кого День ангела 19 июня

Мужские имена: Григорий, Василий, Никита, Иван, Семен, Теодор, Степан, Федор, Ян.

Женские имена: Ксения, Оксана.

У кого День ангела 20 июня

Мужские имена: Теодор,   Иван, Ян, Иннокентий, Федор.

 

Как назвать ребенка и кто празднует День ангела в июне 2024 года - календарь именин
Младенец в костюме ангелочка. Фото: istockphoto.com

У кого День ангела 21 июня

Мужские имена: Георгий, Макар, Егор, Александр, Иван, Ян.

Женские имена: Илона, Елена.

У кого День ангела 22 июня

Мужские имена: Леонтий, Леонид, Иоанн, Нил, Ян, Петр.

Женские имена: Анастасия.

У кого День ангела 23 июня

Мужские имена: Захар, Денис, Дмитрий, Ираклий, Игнат, Никита, Макар, Николай, Петр, Павел.

Женские имена: Илона, Елена.

У кого День ангела 24 июня

Мужские имена: Иван, Богдан, Александр, Константин, Лука, Андрей, Ян.

Женские имена: Фаина, Мария.

У кого День ангела 25 июня

Мужские имена: Яков, Василий.

У кого День ангела 26 июня

Мужские имена: Николай, Борис, Остап, Филипп, Роман.

Женские имена: Кристина.

У кого День ангела 27 июня

Мужские имена: Гавриил, Василий, Денис, Давид, Харитон, Павел.

Женские имена: Вера.

У кого День ангела 28 июня

Мужские имена: Иван, Дмитрий, Константин, Ян.

Женские имена: Мария, Юлиана, Ульяна.

У кого День ангела 29 июня

Мужские имена: Дмитрий, Денис, Лукьян, Афанасий, Михаил, Павел, Юлиан, Петр.

У кого День ангела 30 июня

Мужские имена: Митрофан, Иоанн, Елизар, Петр, Назар, Ян.

Женские имена: Мария, Марта, София, Марфа.

Напомним, мы писали, когда крестить ребенка в 2024 году, чтобы защитить от зла и подарить счастливую судьбу.

Также советуем воспользоваться церковным календарем праздников на июнь 2024 года, чтобы не пропустить самые главные религиозные события первого месяца лета.

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