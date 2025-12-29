Відео
Головна Life "Холостяк-14" — чи було майбутнє у стосунках Ірочки і Тараса

"Холостяк-14" — чи було майбутнє у стосунках Ірочки і Тараса

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 19:06
Чи міг би Цимбалюк бути з Ірочкою після "Холостяка" — розбір психологині
Тарас Цимбалюк та Ірина Пономаренко. Фото: instagram/ponomarenko.hlf

Шоу "Холостяк" вже завершилося, однак фанати проєкту не перестають говорити про вибір Тараса Цимбалюка. Він подарував каблучку Надін Головчук, хоча й більшість користувачів мережі вболівали за іншу учасницю — Ірину Пономаренко.

Чи могли б скластися стосунки Тараса та Ірочки, якби холостяк зробив інший вибір, пояснила психологиня Олександра Ганкевич.

Читайте також:

Чи міг би Цимбалюк побудувати стосунки з Іриною Пономаренко

Як зазначає Ганкевич, Тарас Цимбалюк здатен у стосунках дати стабільність, підтримку та повне прийняття партнерки. А от Ірина Пономаренко демонструє щирість, емоційну енергію та вразливість. Це могло б стати взаємним зціленням для обох партнерів у стосунках, однак є чимало інших факторів, які могли б негативно вплинути на союз Ірочки і Тараса. 

Тарас готовий приймати емоції другої половинки, заспокоювати її та пояснювати певні речі. А Ірина у стосунках більш вразлива та потайна.

"З часом це може призвести до того, що чоловік відчуватиме, ніби він повинен витримувати усе. В момент, коли чаша з емоціями буде переповнена, вони виплеснуться назовні. Це може перерости у скандали та сварки", — пояснює психологиня.

Ще один ризик, через який могли б виникати непорозуміння між партнерами, — схильність Ірини уникати болючих тем. Дівчина може не відкриватися та все переводити у позитив, а от Тарас прагне все прояснювати, адже якщо він не розуміє, що відбувається у стосунках, в нього наростає тривога.

Чи могли б скластися стосунки Ірочки і Цимбалюка
Цимбалюк і Пономаренко. Фото: instagram/ponomarenko.hlf

"Розкриття Іри відбувається тоді, коли Тарас сильно залучений. Якщо ж у нього знову не буде на це енергії, в них можуть бути конфлікти, які здатні зруйнувати стосунки", — пояснює психологиня.

Крім того, у пари різні темпи зближення. Як наголошує фахівчиня, Тарас більш імпульсивний, а Ірина повільніша. Без спільного ритму один з партнерів може відчувати, що його відштовхують, а інший — що його не впускають.

Крім того, Цимбалюк звик бути "хорошим хлопчиком". Як переконана психологиня, актор здатний накопичувати невдоволення. Він може довго не проявляти справжні емоції, а Ірина у парі з ним також не брала б ініціативу щодо відвертих розмов про проблеми.

Тарас Цимбалюк та Ірина Пономаренко — це пара, яка могла б побудувати щасливі стосунки. Однак для цього їм варто було б багато працювати та навчитися розуміти і чути одне одного.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишня дружина Цимбалюка різко висловилася про його участь у "Холостяку". Вона відповіла, чи дивилася проєкт.

Також ми розповідали про те, що Надін Головчук розкрила правду про шоу. Вона відповіла, чи був інтим на проєкті "Холостяк".

шоу Холостяк психологія Тарас Цимбалюк стосунки проєкт
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
