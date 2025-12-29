Чи міг би Цимбалюк бути з Ірочкою після "Холостяка" — розбір психологині

Тарас Цимбалюк та Ірина Пономаренко. Фото: instagram/ponomarenko.hlf

Шоу "Холостяк" вже завершилося, однак фанати проєкту не перестають говорити про вибір Тараса Цимбалюка. Він подарував каблучку Надін Головчук, хоча й більшість користувачів мережі вболівали за іншу учасницю — Ірину Пономаренко.

Чи могли б скластися стосунки Тараса та Ірочки, якби холостяк зробив інший вибір, пояснила психологиня Олександра Ганкевич.

Чи міг би Цимбалюк побудувати стосунки з Іриною Пономаренко

Як зазначає Ганкевич, Тарас Цимбалюк здатен у стосунках дати стабільність, підтримку та повне прийняття партнерки. А от Ірина Пономаренко демонструє щирість, емоційну енергію та вразливість. Це могло б стати взаємним зціленням для обох партнерів у стосунках, однак є чимало інших факторів, які могли б негативно вплинути на союз Ірочки і Тараса.

Тарас готовий приймати емоції другої половинки, заспокоювати її та пояснювати певні речі. А Ірина у стосунках більш вразлива та потайна.

"З часом це може призвести до того, що чоловік відчуватиме, ніби він повинен витримувати усе. В момент, коли чаша з емоціями буде переповнена, вони виплеснуться назовні. Це може перерости у скандали та сварки", — пояснює психологиня.

Ще один ризик, через який могли б виникати непорозуміння між партнерами, — схильність Ірини уникати болючих тем. Дівчина може не відкриватися та все переводити у позитив, а от Тарас прагне все прояснювати, адже якщо він не розуміє, що відбувається у стосунках, в нього наростає тривога.

Цимбалюк і Пономаренко. Фото: instagram/ponomarenko.hlf

"Розкриття Іри відбувається тоді, коли Тарас сильно залучений. Якщо ж у нього знову не буде на це енергії, в них можуть бути конфлікти, які здатні зруйнувати стосунки", — пояснює психологиня.

Крім того, у пари різні темпи зближення. Як наголошує фахівчиня, Тарас більш імпульсивний, а Ірина повільніша. Без спільного ритму один з партнерів може відчувати, що його відштовхують, а інший — що його не впускають.

Крім того, Цимбалюк звик бути "хорошим хлопчиком". Як переконана психологиня, актор здатний накопичувати невдоволення. Він може довго не проявляти справжні емоції, а Ірина у парі з ним також не брала б ініціативу щодо відвертих розмов про проблеми.

Тарас Цимбалюк та Ірина Пономаренко — це пара, яка могла б побудувати щасливі стосунки. Однак для цього їм варто було б багато працювати та навчитися розуміти і чути одне одного.

