Главная Life "Холостяк-14" — было ли будущее у отношений Ирочки и Тараса

"Холостяк-14" — было ли будущее у отношений Ирочки и Тараса

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 19:06
Мог бы ли Цымбалюк быть с Ирочкой после "Холостяка" — разбор психологини
Тарас Цымбалюк и Ирина Пономаренко. Фото: instagram/ponomarenko.hlf

Шоу "Холостяк" уже завершилось, однако фанаты проекта не перестают говорить о выборе Тараса Цымбалюка. Он подарил кольцо Надин Головчук, хотя и большинство пользователей сети болели за другую участницу — Ирину Пономаренко.

Могли бы сложиться отношения Тараса и Ирочки, если бы холостяк сделал другой выбор, объяснила психолог Александра Ганкевич.

Мог бы Цымбалюк построить отношения с Ириной Пономаренко

Как отмечает Ганкевич, Тарас Цымбалюк способен в отношениях дать стабильность, поддержку и полное принятие партнерши. А вот Ирина Пономаренко демонстрирует искренность, эмоциональную энергию и уязвимость. Это могло бы стать взаимным исцелением для обоих партнеров в отношениях, однако есть немало других факторов, которые могли бы негативно повлиять на союз Ирочки и Тараса.

Тарас готов принимать эмоции второй половинки, успокаивать ее и объяснять определенные вещи. А Ирина в отношениях более уязвима и скрытна.

"Со временем это может привести к тому, что мужчина будет чувствовать, что он должен выдерживать все. В момент, когда чаша с эмоциями будет переполнена, они выплеснутся наружу. Это может перерасти в скандалы и ссоры", — объясняет психолог.

Еще один риск, из-за которого могли бы возникать недоразумения между партнерами, — склонность Ирины избегать болезненных тем. Девушка может не открываться и все переводить в позитив, а вот Тарас стремится все прояснять, ведь если он не понимает, что происходит в отношениях, у него нарастает тревога.

Чи могли б скластися стосунки Ірочки і Цимбалюка
Цымбалюк и Пономаренко. Фото: instagram/ponomarenko.hlf

"Раскрытие Иры происходит тогда, когда Тарас сильно вовлечен. Если же у него снова не будет на это энергии, у них могут быть конфликты, которые способны разрушить отношения", — объясняет психолог.

Кроме того, у пары разные темпы сближения. Как отмечает специалист, Тарас более импульсивный, а Ирина медленнее. Без общего ритма один из партнеров может чувствовать, что его отталкивают, а другой — что его не впускают.

Кроме того, Цымбалюк привык быть "хорошим мальчиком". Как убеждена психолог, актер способен накапливать недовольство. Он может долго не проявлять настоящие эмоции, а Ирина в паре с ним также не брала бы инициативу по откровенным разговорам о проблемах.

Тарас Цымбалюк и Ирина Пономаренко — это пара, которая могла бы построить счастливые отношения. Однако для этого им стоило бы много работать и научиться понимать и слышать друг друга.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывшая жена Цымбалюка резко высказалась о его участии в "Холостяке". Она ответила, смотрела ли проект.

Также мы рассказывали о том, что Надин Головчук раскрыла правду о шоу. Она ответила, был ли интим на проекте "Холостяк".

