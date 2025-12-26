Видео
Главная Life Цымбалюк выбрал победительницу "Холостяк-14" — кто получил кольцо

Цымбалюк выбрал победительницу "Холостяк-14" — кто получил кольцо

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 23:09
Кто победил в проекте "Холостяк-14" — Цымбалюк сделал выбор
Тарас Цымбалюк. Фото: instagram/holostyakstb

Украинский актер Тарас Цымбалюк сделал главный выбор. Он подарил кольцо победительнице 14 сезона проекта "Холостяк".

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Кто победил в шоу "Холостяк"

Финал шоу "Холостяк" этого сезона удивил всех фанатов. Тарас Цымбалюк решил нарушить правила и оставил не двух девушек, а трех. Перед тем как окончательно выбрать даму сердца, актер решил еще раз провести время с каждой из финалисток. В 10 выпуске он заявил, что имеет вопросы ко всем трем участницам.

В 11 выпуске проекта "Холостяк" за сердце Цымбалюка боролись:

  • Ирина Пономаренко;
  • Анастасия Половинкина;
  • Надин Головчук.

Фанаты определили свою фаворитку задолго до финала. Большинство пользователей сети болели за Ирину Пономаренко. Девушка покорила всех своей нежностью, обаянием и необычным взглядом на мир. Однако в конце концов холостяк в 11 выпуске попрощался с ней. Цимбалюк отметил, что между ними нет романтики.

Кого обрав Тарас Цимбалюк у фіналі проєкту "Холостяк"
Ирина Пономаренко. Фото: instagram/holostyakstb

Анастасия Половинкина также получила поддержку фанатов. Многие считали, что именно она победит на проекте "Холостяк". Особенно активно пользователи сети начали предполагать это после знакомства девушек с родителями Цымбалюка, ведь маме актера Настя очень понравилась.

Кого обрав Тарас Цимбалюк у фіналі проєкту "Холостяк"
Анастасия Половинкина. Фото: instagram/holostyakstb

Третьей финалисткой стала Надин Головчук. Хотя и на девушку обрушился шквал критики и хейта, в частности, из-за фото с собакой, которое показали в одном из выпусков шоу, многие предполагали, что именно она станет победительницей проекта "Холостяк-14". Пользователи сети отмечали, что не заметить страсть между Надин и Тарасом было невозможно.

Кого обрав Тарас Цимбалюк у фіналі проєкту "Холостяк"
Надин Головчук. Фото: instagram/holostyakstb

В конце концов Цымбалюк сделал окончательный выбор. Он подарил кольцо именно Надин Головчук. Она победила в 14 сезоне проекта "Холостяк".

Напомним, ранее ведущий шоу Григорий Решетник оценил выбор Тараса Цымбалюка. Он ответил, одобряет ли такое решение актера.

Также мы рассказывали о том, что Надин Головчук ответила, был ли у нее интим с Цымбалюком. Девушка раскрыла правду о проекте.

Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
