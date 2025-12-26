Кто победил в проекте "Холостяк-14" — Цымбалюк сделал выбор

Цымбалюк выбрал победительницу "Холостяк-14" — кто получил кольцо
Украинский актер Тарас Цымбалюк сделал главный выбор. Он подарил кольцо победительнице 14 сезона проекта "Холостяк".
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Кто победил в шоу "Холостяк"
Финал шоу "Холостяк" этого сезона удивил всех фанатов. Тарас Цымбалюк решил нарушить правила и оставил не двух девушек, а трех. Перед тем как окончательно выбрать даму сердца, актер решил еще раз провести время с каждой из финалисток. В 10 выпуске он заявил, что имеет вопросы ко всем трем участницам.
В 11 выпуске проекта "Холостяк" за сердце Цымбалюка боролись:
- Ирина Пономаренко;
- Анастасия Половинкина;
- Надин Головчук.
Фанаты определили свою фаворитку задолго до финала. Большинство пользователей сети болели за Ирину Пономаренко. Девушка покорила всех своей нежностью, обаянием и необычным взглядом на мир. Однако в конце концов холостяк в 11 выпуске попрощался с ней. Цимбалюк отметил, что между ними нет романтики.
Анастасия Половинкина также получила поддержку фанатов. Многие считали, что именно она победит на проекте "Холостяк". Особенно активно пользователи сети начали предполагать это после знакомства девушек с родителями Цымбалюка, ведь маме актера Настя очень понравилась.
Третьей финалисткой стала Надин Головчук. Хотя и на девушку обрушился шквал критики и хейта, в частности, из-за фото с собакой, которое показали в одном из выпусков шоу, многие предполагали, что именно она станет победительницей проекта "Холостяк-14". Пользователи сети отмечали, что не заметить страсть между Надин и Тарасом было невозможно.
В конце концов Цымбалюк сделал окончательный выбор. Он подарил кольцо именно Надин Головчук. Она победила в 14 сезоне проекта "Холостяк".
