Головна Life Цимбалюк обрав переможницю "Холостяк-14" — хто отримав каблучку

Цимбалюк обрав переможницю "Холостяк-14" — хто отримав каблучку

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 23:09
Хто переміг у проєкті "Холостяк-14" — Цимбалюк зробив вибір
Тарас Цимбалюк. Фото: instagram/holostyakstb

Український актор Тарас Цимбалюк зробив головний вибір. Він подарував каблучку переможниці 14 сезону проєкту "Холостяк".

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Хто переміг у шоу "Холостяк"

Фінал шоу "Холостяк" цього сезону здивував усіх фанатів. Тарас Цимбалюк вирішив порушити правила та залишив не двох дівчат, а трьох. Перед тим як остаточно обрати даму серця, актор вирішив ще раз провести час з кожною із фіналісток. У 10 випуску він заявив, що має питання до всіх трьох учасниць.

В 11 випуску проєкту "Холостяк" за серце Цимбалюка боролися:

  • Ірина Пономаренко;
  • Анастасія Половинкіна;
  • Надін Головчук.

Фанати визначили свою фаворитку задовго до фіналу. Більшість користувачів мережі вболівали за Ірину Пономаренко. Дівчина підкорила усіх своєю ніжністю, чарівністю та незвичним поглядом на світ. Однак зрештою холостяк в 11 випуску попрощався з нею. Цимбалюк зазначив, що між ними немає романтики.

Кого обрав Тарас Цимбалюк у фіналі проєкту "Холостяк"
Ірина Пономаренко. Фото: instagram/holostyakstb

Анастасія Половинкіна також здобула підтримку фанатів. Багато хто вважав, що саме вона переможе на проєкті "Холостяк". Особливо активно користувачі мережі почали припускати це після знайомства дівчат з батьками Цимбалюка, адже мамі актора Настя дуже сподобалася.

Кого обрав Тарас Цимбалюк у фіналі проєкту "Холостяк"
Анастасія Половинкіна. Фото: instagram/holostyakstb

Ще однією фіналісткою стала Надін Головчук. Хоча й на дівчину обвалився шквал критики та хейту, зокрема, через фото з собакою, яке показали в одному з випусків шоу, багато хто припускав, що саме вона стане переможницею проєкту "Холостяк-14". Користувачі мережі зазначали, що не помітити пристрасть між Надін та Тарасом було неможливо.

Кого обрав Тарас Цимбалюк у фіналі проєкту "Холостяк"
Надін Головчук. Фото: instagram/holostyakstb

Зрештою Цимбалюк зробив остаточний вибір. Він подарував каблучку саме Надін Головчук. Вона перемогла у 14 сезоні проєкту "Холостяк".

Нагадаємо, раніше ведучий шоу Григорій Решетнік оцінив вибір Тараса Цимбалюка. Він відповів, чи схвалює таке рішення актора.

Також ми розповідали про те, що Надін Головчук відповіла, чи був в неї інтим з Цимбалюком. Дівчина розкрила правду про проєкт.

шоу Холостяк Тарас Цимбалюк телеканал "СТБ" стосунки проєкт
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
