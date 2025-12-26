Хто переміг у проєкті "Холостяк-14" — Цимбалюк зробив вибір

Тарас Цимбалюк. Фото: instagram/holostyakstb

Український актор Тарас Цимбалюк зробив головний вибір. Він подарував каблучку переможниці 14 сезону проєкту "Холостяк".

Хто переміг у шоу "Холостяк"

Фінал шоу "Холостяк" цього сезону здивував усіх фанатів. Тарас Цимбалюк вирішив порушити правила та залишив не двох дівчат, а трьох. Перед тим як остаточно обрати даму серця, актор вирішив ще раз провести час з кожною із фіналісток. У 10 випуску він заявив, що має питання до всіх трьох учасниць.

В 11 випуску проєкту "Холостяк" за серце Цимбалюка боролися:

Ірина Пономаренко;

Анастасія Половинкіна;

Надін Головчук.

Фанати визначили свою фаворитку задовго до фіналу. Більшість користувачів мережі вболівали за Ірину Пономаренко. Дівчина підкорила усіх своєю ніжністю, чарівністю та незвичним поглядом на світ. Однак зрештою холостяк в 11 випуску попрощався з нею. Цимбалюк зазначив, що між ними немає романтики.

Ірина Пономаренко. Фото: instagram/holostyakstb

Анастасія Половинкіна також здобула підтримку фанатів. Багато хто вважав, що саме вона переможе на проєкті "Холостяк". Особливо активно користувачі мережі почали припускати це після знайомства дівчат з батьками Цимбалюка, адже мамі актора Настя дуже сподобалася.

Анастасія Половинкіна. Фото: instagram/holostyakstb

Ще однією фіналісткою стала Надін Головчук. Хоча й на дівчину обвалився шквал критики та хейту, зокрема, через фото з собакою, яке показали в одному з випусків шоу, багато хто припускав, що саме вона стане переможницею проєкту "Холостяк-14". Користувачі мережі зазначали, що не помітити пристрасть між Надін та Тарасом було неможливо.

Надін Головчук. Фото: instagram/holostyakstb

Зрештою Цимбалюк зробив остаточний вибір. Він подарував каблучку саме Надін Головчук. Вона перемогла у 14 сезоні проєкту "Холостяк".

