Шоу "Холостяк" — кого фанати хочуть бачити наступним учасником проєкту

Хто може стати наступним героєм "Холостяка" — головні кандидати
Проєкт "Холостяк-14" тільки завершився, однак фанати шоу вже думають про те, хто може стати наступним учасником проєкту. Користувачі мережі назвали трьох найбільш бажаних кандидатів.
Думку фанатів шоу запитав ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік в Threads.
Кому варто стати наступним холостяком за версією фанатів
Олексій Дурнєв
Багато фанатів відзначили, що хотіли б бачити наступним героєм проєкту "Холостяк" Олексія Дурнєва:
- "Дурнєв. Хоч посміємося. Це був би перший сезон, який би я дивилася";
- "Якщо дівчину, то Настя Ткаченко буде топ. А холостяк — Дурнєв".
Олексій Дурнєв — відомий український шоумен, блогер та ведучий. Він підкорив аудиторію YouTube та інших соцмереж гумором та цікавим контентом. Одне з шоу, яке найбільше полюбилося фанатам, — "Дурнєв дивиться". Чоловік не перебуває у стосунках, тому користувачі мережі вважають його одним з потенційних учасників "Холостяка".
Артем Пивоваров
Ще один кандидат, якого назвали фанати шоу "Холостяк":
- "Пивоваров, якщо самотній";
- "Артем Пивоваров — було б цікаво подивитися".
Артем Пивоваров — відомий український співак. Він підкорив не лише вітчизняну аудиторію, а й слухачів з різних куточків світу. Попри шалену популярність стосунки артист поки що не побудував.
Андрій Федінчик
Чи не найчастіше у коментарях згадували Андрія Федінчика:
- "Нехай участь візьме Андрій Федінчик";
- "Час обрати чоловіків, які розійшлися не так давно: Тарас Тополя, Віктор Розовий, Андрій Федінчик".
Андрій Федінчик — український актор театру та кіно. Під час повномасштабного вторгнення чоловік пішов служити у ЗСУ. Федінчик розійшовся з дружиною Наталкою Денисенко у травні 2025 року.
