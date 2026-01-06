Відео
Україна
Відео

Хто може стати наступним героєм "Холостяка" — головні кандидати

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 11:24
Шоу "Холостяк" — кого фанати хочуть бачити наступним учасником проєкту
Олексій Дурнєв. Фото: instagram/holostyakstb

Проєкт "Холостяк-14" тільки завершився, однак фанати шоу вже думають про те, хто може стати наступним учасником проєкту. Користувачі мережі назвали трьох найбільш бажаних кандидатів.

Думку фанатів шоу запитав ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік в Threads.

Читайте також:

Кому варто стати наступним холостяком за версією фанатів

Олексій Дурнєв

Багато фанатів відзначили, що хотіли б бачити наступним героєм проєкту "Холостяк" Олексія Дурнєва:

  • "Дурнєв. Хоч посміємося. Це був би перший сезон, який би я дивилася";
  • "Якщо дівчину, то Настя Ткаченко буде топ. А холостяк — Дурнєв".
Фанати назвали можливих учасників проєкту "Холостяк"
Олексій Дурнєв. Фото: instagram/aleksey_durnev

Олексій Дурнєв — відомий український шоумен, блогер та ведучий. Він підкорив аудиторію YouTube та інших соцмереж гумором та цікавим контентом. Одне з шоу, яке найбільше полюбилося фанатам, — "Дурнєв дивиться". Чоловік не перебуває у стосунках, тому користувачі мережі вважають його одним з потенційних учасників "Холостяка".

Артем Пивоваров

Ще один кандидат, якого назвали фанати шоу "Холостяк":

  • "Пивоваров, якщо самотній";
  • "Артем Пивоваров — було б цікаво подивитися".
Фанати назвали можливих учасників проєкту "Холостяк"
Артем Пивоваров. Фото: instagram/pivovarovmusic

Артем Пивоваров — відомий український співак. Він підкорив не лише вітчизняну аудиторію, а й слухачів з різних куточків світу. Попри шалену популярність стосунки артист поки що не побудував.

Андрій Федінчик

Чи не найчастіше у коментарях згадували Андрія Федінчика:

  • "Нехай участь візьме Андрій Федінчик";
  • "Час обрати чоловіків, які розійшлися не так давно: Тарас Тополя, Віктор Розовий, Андрій Федінчик".
Фанати назвали можливих учасників проєкту "Холостяк"
Андрій Федінчик. Фото: instagram/andreyfedinchik

Андрій Федінчик — український актор театру та кіно. Під час повномасштабного вторгнення чоловік пішов служити у ЗСУ. Федінчик розійшовся з дружиною Наталкою Денисенко у травні 2025 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олена Мандзюк прокоментувала скандальне інтерв'ю Тараса Цимбалюка. Актор вразив подробицями про проєкт "Холостяк".

Також ми розповідали про те, що одна з учасниць "Холостяк-14" вимагає від СТБ повернути штраф. Дівчина сплатила його через те, що покинула шоу за власною ініціативою.

шоу Холостяк шоу Григорій Решетнік телеканал "СТБ" проєкт
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
