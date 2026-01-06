Шоу "Холостяк" — кого фанати хочуть бачити наступним учасником проєкту

Олексій Дурнєв. Фото: instagram/holostyakstb

Проєкт "Холостяк-14" тільки завершився, однак фанати шоу вже думають про те, хто може стати наступним учасником проєкту. Користувачі мережі назвали трьох найбільш бажаних кандидатів.

Думку фанатів шоу запитав ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік в Threads.

Кому варто стати наступним холостяком за версією фанатів

Олексій Дурнєв

Багато фанатів відзначили, що хотіли б бачити наступним героєм проєкту "Холостяк" Олексія Дурнєва:

"Дурнєв. Хоч посміємося. Це був би перший сезон, який би я дивилася";

"Якщо дівчину, то Настя Ткаченко буде топ. А холостяк — Дурнєв".

Олексій Дурнєв. Фото: instagram/aleksey_durnev

Олексій Дурнєв — відомий український шоумен, блогер та ведучий. Він підкорив аудиторію YouTube та інших соцмереж гумором та цікавим контентом. Одне з шоу, яке найбільше полюбилося фанатам, — "Дурнєв дивиться". Чоловік не перебуває у стосунках, тому користувачі мережі вважають його одним з потенційних учасників "Холостяка".

Артем Пивоваров

Ще один кандидат, якого назвали фанати шоу "Холостяк":

"Пивоваров, якщо самотній";

"Артем Пивоваров — було б цікаво подивитися".

Артем Пивоваров. Фото: instagram/pivovarovmusic

Артем Пивоваров — відомий український співак. Він підкорив не лише вітчизняну аудиторію, а й слухачів з різних куточків світу. Попри шалену популярність стосунки артист поки що не побудував.

Андрій Федінчик

Чи не найчастіше у коментарях згадували Андрія Федінчика:

"Нехай участь візьме Андрій Федінчик";

"Час обрати чоловіків, які розійшлися не так давно: Тарас Тополя, Віктор Розовий, Андрій Федінчик".

Андрій Федінчик. Фото: instagram/andreyfedinchik

Андрій Федінчик — український актор театру та кіно. Під час повномасштабного вторгнення чоловік пішов служити у ЗСУ. Федінчик розійшовся з дружиною Наталкою Денисенко у травні 2025 року.

