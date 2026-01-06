Шоу "Холостяк" — кого фанаты хотят видеть следующим участником проекта

Алексей Дурнев. Фото: instagram/holostyakstb

Проект "Холостяк-14" только завершился, однако фанаты шоу уже думают о том, кто может стать следующим участником проекта. Пользователи сети назвали трех наиболее желаемых кандидатов.

Мнение фанатов шоу спросил ведущий "Холостяка" Григорий Решетник в Threads.

Кому стоит стать следующим холостяком по версии фанатов

Алексей Дурнев

Многие фанаты отметили, что хотели бы видеть следующим героем проекта "Холостяк" Алексея Дурнева:

"Дурнев. Хоть посмеемся. Это был бы первый сезон, который бы я смотрела";

"Если девушку, то Настя Ткаченко будет топ. А холостяк — Дурнев".

Алексей Дурнев. Фото: instagram/aleksey_durnev

Алексей Дурнев — известный украинский шоумен, блогер и ведущий. Он покорил аудиторию YouTube и других соцсетей юмором и интересным контентом. Одно из шоу, которое больше всего полюбилось фанатам, — "Дурнев смотрит". Мужчина не состоит в отношениях, поэтому пользователи сети считают его одним из потенциальных участников "Холостяка".

Артем Пивоваров

Еще один кандидат, которого назвали фанаты шоу "Холостяк":

"Пивоваров, если одинок";

"Артем Пивоваров — было бы интересно посмотреть".

Артем Пивоваров. Фото: instagram/pivovarovmusic

Артем Пивоваров — известный украинский певец. Он покорил не только отечественную аудиторию, но и слушателей из разных уголков мира. Несмотря на бешеную популярность отношения артист пока не построил.

Андрей Фединчик

Едва ли не чаще всего в комментариях упоминали Андрея Фединчика:

"Пусть участие примет Андрей Фединчик";

"Время выбрать мужчин, которые разошлись не так давно: Тарас Тополя, Виктор Розовый, Андрей Фединчик".

Андрей Фединчик. Фото: instagram/andreyfedinchik

Андрей Фединчик — украинский актер театра и кино. Во время полномасштабного вторжения мужчина пошел служить в ВСУ. Фединчик разошелся с женой Натальей Денисенко в мае 2025 года.

