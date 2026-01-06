Скандальное интервью Тараса Цымбалюка о "Холостяке-14" — Мандзюк прокомментировала

Украинский блогер Елена Мандзюк. Фото: instagram/elena_mandziuk

Украинский актер Тарас Цымбалюк дал скандальное интервью после выхода финала шоу "Холостяк-14". Он признался, что не испытывал чувств ни к одной из девушек и спрашивал у продюсеров, кого стоит выгнать в финале. Актер объяснил, что ему было абсолютно безразлично, кто именно покинет шоу. Пользователи сети сразу же предположили, что экс-участнику проекта придется заплатить немалый штраф телеканалу СТБ из-за обнародования таких подробностей, однако блогер Елена Мандзюк объяснила, почему этого не будет.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Могут ли Цымбалюку дать штраф из-за интервью о "Холостяке-14"

Как заявила Елена Мандзюк в одном из постов в Threads, интервью, которые дают участники проекта, всегда редактируются представителями канала. Следовательно, ни Цымбалюк, который раскрыл правду о проекте, ни финалистки, которые будут давать комментарии в будущем, не будут платить никаких штрафов.

"Открываю тайну, на всех таких интервью рядом сидит представитель СТБ. Все вопросы согласовываются, все ответы контролируются, затем монтаж проверяется и только после этого выходит в просмотр", — написала Мандзюк.

Комментарий Елены Мандзюк об интервью участников "Холостяка". Фото: скриншот

В комментариях пользователи сети также добавили, что украинцы увидели то, что им позволили увидеть. Многие отметили, что канал знал об интервью участника проекта "Холостяк" и вырезал все моменты, которые считал лишними. Следовательно, скандальный разговор, который вышел на канале "Okay Eva", не стал для СТБ сюрпризом.

