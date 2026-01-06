Скандальне інтерв'ю Тараса Цимбалюка про "Холостяк-14" — Мандзюк прокоментувала

Українська блогерка Олена Мандзюк. Фото: instagram/elena_mandziuk

Український актор Тарас Цимбалюк дав скандальне інтерв'ю після виходу фіналу шоу "Холостяк-14". Він зізнався, що не мав почуттів до жодної з дівчат та запитував у продюсерів, кого варто вигнати у фіналі. Актор пояснив, що йому було абсолютно байдуже, хто саме покине шоу. Користувачі мережі одразу ж припустили, що ексучаснику проєкту доведеться сплатити чималий штраф телеканалу СТБ через оприлюднення таких подробиць, однак блогерка Олена Мандзюк пояснила, чому цього не буде.

Чи можуть Цимбалюку дати штраф через інтерв'ю про "Холостяк-14"

Як заявила Олена Мандзюк в одному з постів у Threads, інтерв'ю, які дають учасники проєкту, завжди редагуються представниками каналу. Відтак, ані Цимбалюк, який розкрив правду про проєкт, ані фіналістки, які будуть давати коментарі у майбутньому, не сплачуватимуть жодних штрафів.

"Відкриваю таємницю, на всіх таких інтерв'ю поряд сидить представник СТБ. Всі питання узгоджуються, всі відповіді контролюються, потім монтаж перевіряється і лише після цього виходить у перегляд", — написала Мандзюк.

Коментар Олени Мандзюк про інтерв'ю учасників "Холостяка". Фото: скриншот

У коментарях користувачі мережі також додали, що українці побачили те, що їм дозволили побачити. Багато хто наголосив, що канал знав про інтерв'ю учасника проєкту "Холостяк" та вирізав усі моменти, які вважав зайвими. Відтак, скандальна розмова, яка вийшла на каналі "Okay Eva", не стала для СТБ сюрпризом.

