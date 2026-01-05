Через слова Цимбалюка — учасниця "Холостяк-14" висунула СТБ вимогу

Учасниця проєкту "Холостяк-14" Софія Шамія. Фото: instagram/sofiashamia

Учасниця проєкту "Холостяк-14" обурилася коментарями Тараса Цимбалюка після виходу шоу. Актор під час інтерв'ю заявив, що радився з продюсерами про те, кого з дівчат вигнати наступною, адже йому було абсолютно байдуже. Учасник шоу також розповів й інші подробиці про проєкт.

Колишня учасниця шоу "Холостяк-14" Софія Шамія опублікувала допис у Threads стосовно цього у понеділок, 5 січня.

Софія Шамія вимагає від СТБ повернути штраф

Софія Шамія покинула шоу "Холостяк" з власного бажання. Після цього їй довелося заплатити СТБ штраф через порушення умов контракту. Однак після виходу інтерв'ю з Цимбалюком, дівчина висунула вимогу до каналу.

"Після інтерв'ю Тараса маю тільки одне прохання: СТБ та проєкт "Холостяк", поверніть мої 5 тисяч доларів", — написала дівчина.

Допис ексучасниці шоу "Холостяк". Фото: скриншот

Вона також вперше відповіла, чому саме канал дав їй штраф. Причиною стало те, що Софія не попрощалася з Тарасом особисто.

"Я єдина за усі сезони, хто платив штраф. До Тараса в мене питань немає — це його вибір. Виходить, йому можна публічно говорити, що це був піар і що жодних почуттів не було. А мені піти, не попрощавшись, ні?", — обурилася ексучасниця.

Вона також додала, що інші дівчата, які прагнуть у майбутньому взяти участь у шоу, мають бути розсудливими. Софія наголосила, що сподівається, ніхто більше не подасть заявок на участь у проєкті "Холостяк".

