Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Life Після інтерв'ю Цимбалюка — Софія Шамія вимагає гроші від СТБ

Після інтерв'ю Цимбалюка — Софія Шамія вимагає гроші від СТБ

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 12:28
Через слова Цимбалюка — учасниця "Холостяк-14" висунула СТБ вимогу
Учасниця проєкту "Холостяк-14" Софія Шамія. Фото: instagram/sofiashamia

Учасниця проєкту "Холостяк-14" обурилася коментарями Тараса Цимбалюка після виходу шоу. Актор під час інтерв'ю заявив, що радився з продюсерами про те, кого з дівчат вигнати наступною, адже йому було абсолютно байдуже. Учасник шоу також розповів й інші подробиці про проєкт.

Колишня учасниця шоу "Холостяк-14" Софія Шамія опублікувала допис у Threads стосовно цього у понеділок, 5 січня.

Реклама
Читайте також:

Софія Шамія вимагає від СТБ повернути штраф

Софія Шамія покинула шоу "Холостяк" з власного бажання. Після цього їй довелося заплатити СТБ штраф через порушення умов контракту. Однак після виходу інтерв'ю з Цимбалюком, дівчина висунула вимогу до каналу.

"Після інтерв'ю Тараса маю тільки одне прохання: СТБ та проєкт "Холостяк", поверніть мої 5 тисяч доларів", — написала дівчина.

Софія Шамія вимагає у СТБ повернути гроші через Холостяк
Допис ексучасниці шоу "Холостяк". Фото: скриншот

Вона також вперше відповіла, чому саме канал дав їй штраф. Причиною стало те, що Софія не попрощалася з Тарасом особисто.

"Я єдина за усі сезони, хто платив штраф. До Тараса в мене питань немає — це його вибір. Виходить, йому можна публічно говорити, що це був піар і що жодних почуттів не було. А мені піти, не попрощавшись, ні?", — обурилася ексучасниця.

Вона також додала, що інші дівчата, які прагнуть у майбутньому взяти участь у шоу, мають бути розсудливими. Софія наголосила, що сподівається, ніхто більше не подасть заявок на участь у проєкті "Холостяк".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи могли б бути стосунки між Ірочкою та Цимбалюком після проєкту. Психологиня зробила розбір.

Також ми розповідали про те, хто переміг у проєкті "Холостяк-14". Цимбалюк подарував каблучку одній з фіналісток.

шоу Холостяк гроші Тарас Цимбалюк штраф телеканал "СТБ"
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації