Из-за слов Цымбалюка — участница "Холостяк-14" выдвинула СТБ требование

Участница проекта "Холостяк-14" София Шамия. Фото: instagram/sofiashamia

Участница проекта "Холостяк-14" возмутилась комментариями Тараса Цымбалюка после выхода шоу. Актер во время интервью заявил, что советовался с продюсерами о том, кого из девушек выгнать следующей, ведь ему было абсолютно безразлично. Участник шоу также рассказал и другие подробности о проекте.

Бывшая участница шоу "Холостяк-14" София Шамия опубликовала сообщение в Threads по этому поводу в понедельник, 5 января.

Реклама

Читайте также:

София Шамия требует от СТБ вернуть штраф

София Шамия покинула шоу "Холостяк" по собственному желанию. После этого ей пришлось заплатить СТБ штраф за нарушение условий контракта. Однако после выхода интервью с Цымбалюком, девушка выдвинула требование к каналу.

"После интервью Тараса имею только одну просьбу: СТБ и проект "Холостяк", верните мои 5 тысяч долларов", — написала девушка.

Сообщение экс-участницы шоу "Холостяк". Фото: скриншот

Она также впервые ответила, почему именно канал дал ей штраф. Причиной стало то, что София не попрощалась с Тарасом лично.

"Я единственная за все сезоны, кто платил штраф. К Тарасу у меня вопросов нет — это его выбор. Получается, ему можно публично говорить, что это был пиар и что никаких чувств не было. А мне уйти, не попрощавшись, нет?", — возмутилась экс-участница.

Она также добавила, что другие девушки, которые стремятся в будущем принять участие в шоу, должны быть благоразумными. София подчеркнула, что надеется, никто больше не подаст заявок на участие в проекте "Холостяк".

Напомним, ранее мы писали о том, могли бы быть отношения между Ирочкой и Цымбалюком после проекта. Психолог сделала разбор.

Также мы рассказывали о том, кто победил в проекте "Холостяк-14". Цымбалюк подарил кольцо одной из финалисток.