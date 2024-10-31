Що означає символ євро — як його розшифровувати

Символ Євро. Фото: Flickr

Євро є офіційною валютою 20 країн, які входять до Єврозони та Європейського союзу. Це одна з найвідоміших валют у світі, проте, не кожен знає, що означає символ цієї валюти — €.

Що означає символ євро та хто його вигадав читайте далі на Новини.LIVE.

Читайте також:

Як розшифровується символ €

Валюта євро була запроваджена на заміну екю у 1999 році, а з'явилась в обігу у 2002 році.

Який вигляд в давнину мали монети екю, зокрема, у Франції. Фото: Wikimedia Commons

Над створенням євро працювали кілька років. Відомо, що у громадськості провели опитування, де обрали два варіанти з десяти пропозицій за один з яких наприкінці проголосувала члени Єврокомісії. Зокрема, термін "євро" обрала на зустрічі в Мадриді Європейська комісія у 1995 році, а офіційно символ був представлений громадськості 12 грудня 1996 року.

По суті символ євро є комбінацією грецької літери Епсилон. У це вклали сенс значущості та багатства європейської цивілізації, як перша буква у слові "Європа". Паралельні дві лінії означають стабільність.

Побутує думка, що авторами дизайну символу була команда з чотирьох людей, імена яких не були оголошені офіційно.



Офіційна специфікація символу євро, котрий повинен друкуватися жовтим кольором на блакитному фоні (відповідно до PMS Yellow та Reflex Blue). Фото: Wikimedia Commons

Цікаво, що символ євро має жорстку специфікацію та вимоги щодо того, як правильно він має бути зображений чи викарбуваний.

Розташування знаку стосовно цифр, що позначає певну грошову суму, у різних країнах дуже відрізняється.

Існує офіційна рекомендація розміщувати його попереду цифр, проте, найчастіше € розташовують так, як до цього раніше звикли — тобто тим же методом, як це було вживано для національних валют країн Єврозони до введення в дію Євро.

Нагадаємо, нещодавно ми пояснювали що означає слово "імба", та "крінж", які нині часто використовує молодь.

Також мовознавець дав відповідь, як правильно українською замінити слово "туалет".