Що означає символ євро — як його розшифровувати

Кожна деталь має сенс — що означає символ "євро"
Євро є офіційною валютою 20 країн, які входять до Єврозони та Європейського союзу. Це одна з найвідоміших валют у світі, проте, не кожен знає, що означає символ цієї валюти — €.
Що означає символ євро та хто його вигадав читайте далі на Новини.LIVE.
Як розшифровується символ €
Валюта євро була запроваджена на заміну екю у 1999 році, а з'явилась в обігу у 2002 році.
Над створенням євро працювали кілька років. Відомо, що у громадськості провели опитування, де обрали два варіанти з десяти пропозицій за один з яких наприкінці проголосувала члени Єврокомісії. Зокрема, термін "євро" обрала на зустрічі в Мадриді Європейська комісія у 1995 році, а офіційно символ був представлений громадськості 12 грудня 1996 року.
По суті символ євро є комбінацією грецької літери Епсилон. У це вклали сенс значущості та багатства європейської цивілізації, як перша буква у слові "Європа". Паралельні дві лінії означають стабільність.
Побутує думка, що авторами дизайну символу була команда з чотирьох людей, імена яких не були оголошені офіційно.
Цікаво, що символ євро має жорстку специфікацію та вимоги щодо того, як правильно він має бути зображений чи викарбуваний.
Розташування знаку стосовно цифр, що позначає певну грошову суму, у різних країнах дуже відрізняється.
Існує офіційна рекомендація розміщувати його попереду цифр, проте, найчастіше € розташовують так, як до цього раніше звикли — тобто тим же методом, як це було вживано для національних валют країн Єврозони до введення в дію Євро.
Нагадаємо, нещодавно ми пояснювали що означає слово "імба", та "крінж", які нині часто використовує молодь.
Також мовознавець дав відповідь, як правильно українською замінити слово "туалет".
Читайте Новини.LIVE!