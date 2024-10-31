Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Каждая деталь имеет смысл — что значит символ "евро" arrow

Каждая деталь имеет смысл — что значит символ "евро"

31 октября 2024 07:48
Анастасия Постоенко - Редактор
Что означает символ евро - как его расшифровывать
Символ евро. Фото: Flickr
Анастасия Постоенко - Редактор

Евро является официальной валютой 20 стран, входящих в Еврозону и Европейский союз . Это одна из самых известных валют в мире, однако не каждый знает, что означает символ этой валюты — €.

Что означает символ евро и кто его придумал, читайте дальше на Новини.LIVE.

Читайте также:

Как расшифровывается символ €

Валюта евро была введена на замену ЭКЮ в 1999 году, а появилась в обращении в 2002 году.

Экю монета
Как выглядели в древности монеты экю, в частности, во Франции. Фото: Wikimedia Commons

Над созданием евро работали несколько лет. Известно, что у общественности провели опрос, где выбрали два варианта из десяти предложений, за одно из которых в конце проголосовали члены Еврокомиссии. В частности, термин "евро" избрала на встрече в Мадриде Европейская комиссия в 1995 году, официально символ был представлен общественности 12 декабря 1996 года.

По сути символ евро представляет собой комбинацию греческой буквы Эпсилон. В это вложили смысл значимости и богатства европейской цивилизации как первая буква в слове "Европа". Параллельные две линии означают стабильность.

Есть мнение, что авторами дизайна символа была команда из четырех человек, имена которых не были объявлены официально.

Евро символ

Официальная спецификация символа евро, который должен печататься желтым цветом на синем фоне (по PMS Yellow и Reflex Blue). Фото: Wikimedia Commons

Интересно, что символ евро имеет жесткую спецификацию и требования относительно того, как правильно он должен быть изображен или высечен.

Расположение знака по цифрам, обозначающим определенную денежную сумму, в разных странах очень отличается.

Существует официальная рекомендация размещать его впереди цифр, однако чаще всего € располагают так, как к этому ранее привыкли — то есть тем же методом, как это было использовано для национальных валют стран Еврозоны для введения в действие Евро.

Напомним, недавно мы объясняли что означает слово "имба" и "кринж"  которые сейчас часто использует молодежь.

Также языковед дал ответ, как правильно на украинском заменить слово "туалет".

валюта история символы деньги символика евро

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:02 Подполковник с ТЦК присвоил 1200 долл — как его наказал суд

08:00 Помощь ВПЛ до 3 тыс. грн — что изменится с 1 ноября

Text

08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

07:49 Ночная атака на Киев — в ГСЧС показали фото последствий

07:48 Каждая деталь имеет смысл — что значит символ "евро"

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

Новость с видео

07:32 Что ждет Россию, если Путина отстранят — политтехнолог

07:30 Арест и штрафы — юрист о наказании за не обновление данных

07:29 Выплаты родне военнослужащего — когда они заканчиваются

07:28 В Харькове возросло количество жертв в результате попадания в дом

07:21 Боец из Полтавы самовольно покинул часть — что решил суд

08:02 Подполковник с ТЦК присвоил 1200 долл — как его наказал суд

08:00 Помощь ВПЛ до 3 тыс. грн — что изменится с 1 ноября

07:49 Ночная атака на Киев — в ГСЧС показали фото последствий

07:48 Каждая деталь имеет смысл — что значит символ "евро"

Новость с видео

07:32 Что ждет Россию, если Путина отстранят — политтехнолог

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

07:30 Арест и штрафы — юрист о наказании за не обновление данных

07:29 Выплаты родне военнослужащего — когда они заканчиваются

07:28 В Харькове возросло количество жертв в результате попадания в дом

07:21 Боец из Полтавы самовольно покинул часть — что решил суд

07:01 ПриватБанк блокирует счета украинских бойцов — причины

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
Text

21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

Text

17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

Text

13:00 Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

Text

12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

Text

12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

Text

08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2024
Text

22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

Text

20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре