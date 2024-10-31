Что означает символ евро - как его расшифровывать

Символ евро. Фото: Flickr

Евро является официальной валютой 20 стран, входящих в Еврозону и Европейский союз . Это одна из самых известных валют в мире, однако не каждый знает, что означает символ этой валюты — €.

Что означает символ евро и кто его придумал, читайте дальше на Новини.LIVE.

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Как расшифровывается символ €

Валюта евро была введена на замену ЭКЮ в 1999 году, а появилась в обращении в 2002 году.

Как выглядели в древности монеты экю, в частности, во Франции. Фото: Wikimedia Commons

Над созданием евро работали несколько лет. Известно, что у общественности провели опрос, где выбрали два варианта из десяти предложений, за одно из которых в конце проголосовали члены Еврокомиссии. В частности, термин "евро" избрала на встрече в Мадриде Европейская комиссия в 1995 году, официально символ был представлен общественности 12 декабря 1996 года.

По сути символ евро представляет собой комбинацию греческой буквы Эпсилон. В это вложили смысл значимости и богатства европейской цивилизации как первая буква в слове "Европа". Параллельные две линии означают стабильность.

Есть мнение, что авторами дизайна символа была команда из четырех человек, имена которых не были объявлены официально.



Официальная спецификация символа евро, который должен печататься желтым цветом на синем фоне (по PMS Yellow и Reflex Blue). Фото: Wikimedia Commons

Интересно, что символ евро имеет жесткую спецификацию и требования относительно того, как правильно он должен быть изображен или высечен.

Расположение знака по цифрам, обозначающим определенную денежную сумму, в разных странах очень отличается.

Существует официальная рекомендация размещать его впереди цифр, однако чаще всего € располагают так, как к этому ранее привыкли — то есть тем же методом, как это было использовано для национальных валют стран Еврозоны для введения в действие Евро.

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