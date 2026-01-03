Чи справді корисно лаятися — науковці розкрили правду

Дівчина злиться. Фото: Freepik

Більшість людей вважає нецензурні слова ознакою поганого тону або ж невихованості. Це справді так. Однак інколи лайка може бути корисною для психіки людини.

Про це пише "РадіоЛюкс".

Реклама

Читайте також:

Чим корисна нецензурна лексика

Як з'ясували науковці, іноді вживання лайки може бути корисним. Це допомагає розвантажити психіку та легше долати стрес. До такого висновку вчені дійшли під час експерименту, в якому взяли участь 192 людини.

Під час дослідження учасникам потрібно було виконувати віджимання. Для цього їх розділили на дві групи. Перші — кожні дві секунди під час вправ викрикували нецензурне слово. Друга група людей робила все те ж саме, але замість лайки вигукувала нейтральні слова.

Зрештою під час порівняння результатів виявилося, що люди, які говорили лайливі слова, продемонстрували значно кращу витривалість. Вони ефективніше впоралися із завданням, ніж люди, які не вживали нецензурну лексику.

"Лаючись, ми позбуваємося соціальних обмежень і дозволяємо собі бути наполегливішими в різних ситуаціях. Лайка — це легкодоступний спосіб допомогти собі відчути себе зосередженим, впевненим та менше відволікатися, а також трохи більше займатися потрібною справою", — зауважив доктор Річард Стівенс з Кільського університету.

Він додав, що для людей притаманно стримуватися від використання всієї своєї сили. Це відбувається на рівні інстинктів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фрази звучать досить грубо. Їх варто замінити іншими словами.

Також ми розповідали про те, як різко припинити сварку. Допоможуть кілька простих фраз.