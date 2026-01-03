Действительно ли полезно ругаться — ученые раскрыли правду

Девушка злится. Фото: Freepik

Большинство людей считает нецензурные слова признаком дурного тона или невоспитанности. Это действительно так. Однако иногда ругань может быть полезной для психики человека.

Об этом пишет "РадіоЛюкс".

Чем полезна нецензурная лексика

Как выяснили ученые, иногда употребление ругани может быть полезным. Это помогает разгрузить психику и легче преодолевать стресс. К такому выводу ученые пришли во время эксперимента, в котором приняли участие 192 человека.

Во время исследования участникам нужно было выполнять отжимания. Для этого их разделили на две группы. Первые — каждые две секунды во время упражнений выкрикивали нецензурное слово. Вторая группа людей делала все то же самое, но вместо ругани выкрикивала нейтральные слова.

В конце концов при сравнении результатов оказалось, что люди, которые говорили бранные слова, продемонстрировали значительно лучшую выносливость. Они эффективнее справились с заданием, чем люди, которые не употребляли нецензурную лексику.

"Ругаясь, мы избавляемся от социальных ограничений и позволяем себе быть более настойчивыми в различных ситуациях. Ругань — это легкодоступный способ помочь себе почувствовать себя сосредоточенным, уверенным и меньше отвлекаться, а также немного больше заниматься нужным делом", — отметил доктор Ричард Стивенс из Кильского университета.

Он добавил, что для людей свойственно сдерживаться от использования всей своей силы. Это происходит на уровне инстинктов.

