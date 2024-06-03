Желейні босоніжки з 90-тих знову в моді — стильні варіанти з фото

Легендарні "желейні" босоніжки з 90-х повертаються в моду
Літо — це про спеку, стиль і тренди, коли справжні модниці починають діставати зі своєї шафи різний яскравий одяг, взуття, прикраси і сумки. Одним з найактуальніших варіантів взуття цього літа вважаються "желейні" босоніжки, які знову повернулися в моду.
Про це розповідає Marie Claire.
Закрите взуття в спеку дуже шкодить вашим ніжкам, тому у високі температури повітря краще від нього відмовитися. Влітку багато дівчат і жінок обирають відкрите взуття, яке допомагає їхнім ногам дихати у спекотні дні та, водночас, робить їхній образ неперевершеним.
Яке взуття повернулося в моду влітку 2024 року
Одним з видів такого взуття є "желейні" босоніжки, які вже колись були в моді, але давно зникли з головних шпальт. Босоніжки, які ще називають взуттям з 90-тих років, сьогодні можна помітити на модних показах дизайнерів, у журналах та на вулицях.
Виявляється, це взуття повернулося в моду після показу The Row Summer, який цього року відбувся у Парижі. На подіум вийшла модель, яка обрала для показу гумові босоніжки в сітку. Головною "родзинкою" цього взуття вважається речовина, яка схожа на желе, а саме — ПВХ-гума.
Чому варто і куди не слід взувати "желейні" босоніжки
Такі босоніжки можна одягнути під повсякденні образи, а ось що стосується ділових зустрічей або якихось заходів, то робити це не варто. Сьогодні знайти сандалі, які підійдуть під ваші смакові уподобання, дуже легко. Річ у тому, що в сучасні часи є дуже багато різних видів такого взуття:
- Сандалі
- Балетки
- Взуття на підборах
- Взуття на танкетці
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