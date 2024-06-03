Желейні босоніжки з 90-тих знову в моді — стильні варіанти з фото

Дівчина в прозорих "желейних" босоніжках. Фото: Shein

Літо — це про спеку, стиль і тренди, коли справжні модниці починають діставати зі своєї шафи різний яскравий одяг, взуття, прикраси і сумки. Одним з найактуальніших варіантів взуття цього літа вважаються "желейні" босоніжки, які знову повернулися в моду.

Про це розповідає Marie Claire.

Читайте також:

Закрите взуття в спеку дуже шкодить вашим ніжкам, тому у високі температури повітря краще від нього відмовитися. Влітку багато дівчат і жінок обирають відкрите взуття, яке допомагає їхнім ногам дихати у спекотні дні та, водночас, робить їхній образ неперевершеним.

Яке взуття повернулося в моду влітку 2024 року

Одним з видів такого взуття є "желейні" босоніжки, які вже колись були в моді, але давно зникли з головних шпальт. Босоніжки, які ще називають взуттям з 90-тих років, сьогодні можна помітити на модних показах дизайнерів, у журналах та на вулицях.

Дівчина в "желейних" босоніжках зеленого кольору. Фото: Pinterest

Виявляється, це взуття повернулося в моду після показу The Row Summer, який цього року відбувся у Парижі. На подіум вийшла модель, яка обрала для показу гумові босоніжки в сітку. Головною "родзинкою" цього взуття вважається речовина, яка схожа на желе, а саме — ПВХ-гума.

Модель у "желейних" босоніжках на показі The Row Summer у Парижі. Фото: Courtesy of The Row

Чому варто і куди не слід взувати "желейні" босоніжки

Такі босоніжки можна одягнути під повсякденні образи, а ось що стосується ділових зустрічей або якихось заходів, то робити це не варто. Сьогодні знайти сандалі, які підійдуть під ваші смакові уподобання, дуже легко. Річ у тому, що в сучасні часи є дуже багато різних видів такого взуття:

Сандалі

Балетки

Взуття на підборах

Взуття на танкетці

Дівчина в прозорих "желейних" босоніжках. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які штани вважаються новим трендом весни-літа 2024 року.

Раніше ми розповідали про те, під які сукні можна взувати кросівки, щоб мати стильний вигляд.

Також ми повідомляли про те, яке жіноче взуття вважається наймоднішим у 2024 році.