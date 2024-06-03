Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Легендарні "желейні" босоніжки з 90-х повертаються в моду arrow

Легендарні "желейні" босоніжки з 90-х повертаються в моду

3 червня 2024 20:01
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Желейні босоніжки з 90-тих знову в моді — стильні варіанти з фото
Дівчина в прозорих "желейних" босоніжках. Фото: Shein
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Літо — це про спеку, стиль і тренди, коли справжні модниці починають діставати зі своєї шафи різний яскравий одяг, взуття, прикраси і сумки. Одним з найактуальніших варіантів взуття цього літа вважаються "желейні" босоніжки, які знову повернулися в моду.

Про це розповідає Marie Claire.

Читайте також:

Закрите взуття в спеку дуже шкодить вашим ніжкам, тому у високі температури повітря краще від нього відмовитися. Влітку багато дівчат і жінок обирають відкрите взуття, яке допомагає їхнім ногам дихати у спекотні дні та, водночас, робить їхній образ неперевершеним. 

Яке взуття повернулося в моду влітку 2024 року

Одним з видів такого взуття є "желейні" босоніжки, які вже колись були в моді, але давно зникли з головних шпальт. Босоніжки, які ще називають взуттям з 90-тих років, сьогодні можна помітити на модних показах дизайнерів, у журналах та на вулицях.

Девушка в "желейных" босоножках зеленого цвета
Дівчина в "желейних" босоніжках зеленого кольору. Фото: Pinterest

Виявляється, це взуття повернулося в моду після показу The Row Summer, який цього року відбувся у Парижі. На подіум вийшла модель, яка обрала для показу гумові босоніжки в сітку. Головною "родзинкою" цього взуття вважається речовина, яка схожа на желе, а саме — ПВХ-гума.

Модель в "желейных" босоножках на показе The Row Summer в Париже
Модель у "желейних" босоніжках на показі The Row Summer у Парижі. Фото: Courtesy of The Row

Чому варто і куди не слід взувати "желейні" босоніжки

Такі босоніжки можна одягнути під повсякденні образи, а ось що стосується ділових зустрічей або якихось заходів, то робити це не варто. Сьогодні знайти сандалі, які підійдуть під ваші смакові уподобання, дуже легко. Річ у тому, що в сучасні часи є дуже багато різних видів такого взуття: 

  • Сандалі
  • Балетки
  • Взуття на підборах
  • Взуття на танкетці
Девушка в прозрачных "желейных" босоножках
Дівчина в прозорих "желейних" босоніжках. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які штани вважаються новим трендом весни-літа 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, під які сукні можна взувати кросівки, щоб мати стильний вигляд.

Також ми повідомляли про те, яке жіноче взуття вважається наймоднішим у 2024 році. 

желейні босоніжки
літо
тренди
мода-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня