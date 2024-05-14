Модне жіноче взуття сезону літо 2024 — стильні фасони з фото

Подружки заздритимуть вашим ніжкам — наймодніше взуття літа 2024 року
Справжні модниці, які регулярно стежать за новинками, повинні знати, яке взуття потрібно мати у своєму гардеробі цього літа. Відома стилістка Альона М’ясоєд розповіла, яке жіноче взуття буде найстильнішим влітку цього року.
Про це стилістка розповідає на своїй сторінці в Instagram.
Наймодніше взуття літа 2024 року
Босоніжки
За словами стилістки, цього літа варто обирати мінімалістичні босоніжки, які не тільки мають різну висоту підйому, а й різний носок. Це взуття чудово підійде як під джинси, так і під спідниці або сукні. Також босоніжки можна одягати як на святковий захід, так і під щоденне вбрання.
Слінгбеки
Стилістка рекомендує купувати на літній сезон слінгбеки, які попри те, що мають невеликі підбори, є дуже зручними для прогулянок. Альона М’ясоєд наголошує, що це взуття вважається найбільш функціональним на літній період.
Балетки
Балетки в різному вигляді також є прекрасним варіантом на літній сезон, але в цьому випадку важливо, щоб в образі не було застарілих деталей. Стилістка радять під таке взуття одягати актуальні речі.
Сандалі та сабо
Цього літа також у моді будуть сандалі та сабо, які, з одного боку, є дуже зручними і навіть грубими, а з іншого — доволі романтичними. Таке взуття можна носити навіть з ніжними сукнями.
Шльопанці
На літній сезон також актуальними будуть шльопанці по типу естетики Hermes. Вони дуже красиво пасуватимуть під тендітні ніжки.
Кросівки
Це взуття є актуальним щороку, адже воно не тільки зручне, а ще й стильне. Цього літа в моді будуть кросівки різних кольорів, але найактуальнішими стилістка називає саме червоні.
Шкіряні мінімалістичні шльопанці
Стилістка радить також придбати на літо шльопанці, вироблені зі шкіряного матеріалу. Вони чудово підійдуть не тільки для ділового стилю, а й для літа.
Пляжні шльопки, в’єтнамки і масивні крокси
Також Альона М’ясоєд рекомендує мати у своєму літньому гардеробі пляжні шльопанці, різнокольорові в’єтнамки і масивні крокси.
Нагадаємо, ми писали про те, як правильно поєднувати педикюр з відкритим взуттям влітку.
Раніше ми розповідали про те, які штани стали новим трендом весни 2024 року.
Також ми повідомляли про те, з чим можна носити балетки навесні-влітку 2024 року.
Читайте Новини.LIVE!