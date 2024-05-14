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Подружки заздритимуть вашим ніжкам — наймодніше взуття літа 2024 року

14 травня 2024 07:06
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Модне жіноче взуття сезону літо 2024 — стильні фасони з фото
Жінка у стильному взутті влітку. Фото: Pixabay
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Справжні модниці, які регулярно стежать за новинками, повинні знати, яке взуття потрібно мати у своєму гардеробі цього літа. Відома стилістка Альона М’ясоєд розповіла, яке жіноче взуття буде найстильнішим влітку цього року.

Про це стилістка розповідає на своїй сторінці в Instagram.

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Босоніжки

За словами стилістки, цього літа варто обирати мінімалістичні босоніжки, які не тільки мають різну висоту підйому, а й різний носок. Це взуття чудово підійде як під джинси, так і під спідниці або сукні. Також босоніжки можна одягати як на святковий захід, так і під щоденне вбрання.

Минималистичные босоножки разных дизайнов
Мінімалістичні босоніжки різних дизайнів. Фото: Instagram Альони М'ясоєд

Слінгбеки

Стилістка рекомендує купувати на літній сезон слінгбеки, які попри те, що мають невеликі підбори, є дуже зручними для прогулянок. Альона М’ясоєд наголошує, що це взуття вважається найбільш функціональним на літній період.

Удобные слингбеки под разные образы
Зручні слінгбеки під різні образи. Фото: Instagram Альони М'ясоєд

Балетки 

Балетки в різному вигляді також є прекрасним варіантом на літній сезон, але в цьому випадку важливо, щоб в образі не було застарілих деталей. Стилістка радять під таке взуття одягати актуальні речі. 

Стильные балетки в сеточку
Стильні балетки в сіточку. Фото: Instagram Альони М'ясоєд

Сандалі та сабо

Цього літа також у моді будуть сандалі та сабо, які, з одного боку, є дуже зручними і навіть грубими, а з іншого — доволі романтичними. Таке взуття можна носити навіть з ніжними сукнями.

Стильные сандалии и сабо
Стильні сандалі та сабо. Фото: Instagram Альони М'ясоєд

Шльопанці 

На літній сезон також актуальними будуть шльопанці по типу естетики Hermes. Вони дуже красиво пасуватимуть під тендітні ніжки.

Стильные шлепанцы по типу эстетики Hermes
Стильні шльопанці за типом естетики Hermes. Фото: Instagram Альони М'ясоєд

Кросівки

Це взуття є актуальним щороку, адже воно не тільки зручне, а ще й стильне. Цього літа в моді будуть кросівки різних кольорів, але найактуальнішими стилістка називає саме червоні.

Модные кроссовки красного цвета
Модні кросівки червоного кольору. Фото: Instagram Альони М'ясоєд

Шкіряні мінімалістичні шльопанці

Стилістка радить також придбати на літо шльопанці, вироблені зі шкіряного матеріалу. Вони чудово підійдуть не тільки для ділового стилю, а й для літа.

Минималистичные шлепанцы из кожаного материала
Мінімалістичні шльопанці зі шкіряного матеріалу. Фото: Instagram Альони М'ясоєд

Пляжні шльопки, в’єтнамки і масивні крокси

Також Альона М’ясоєд рекомендує мати у своєму літньому гардеробі пляжні шльопанці, різнокольорові в’єтнамки і масивні крокси.

Стильные пляжные шлепанцы и вьетнамки
Стильні пляжні шльопанці та в'єтнамки. Фото: Instagram Альони М'ясоєд
Стильные сабо, которые будут модными летом
Стильні крокси, які будуть модними влітку. Фото: Instagram Альони М'ясоєд

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно поєднувати педикюр з відкритим взуттям влітку. 

Раніше ми розповідали про те, які штани стали новим трендом весни 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, з чим можна носити балетки навесні-влітку 2024 року.

літо
тренди
жіноче взуття
мода-2024

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