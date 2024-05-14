Модне жіноче взуття сезону літо 2024 — стильні фасони з фото

Жінка у стильному взутті влітку. Фото: Pixabay

Справжні модниці, які регулярно стежать за новинками, повинні знати, яке взуття потрібно мати у своєму гардеробі цього літа. Відома стилістка Альона М’ясоєд розповіла, яке жіноче взуття буде найстильнішим влітку цього року.

Про це стилістка розповідає на своїй сторінці в Instagram.

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Босоніжки

За словами стилістки, цього літа варто обирати мінімалістичні босоніжки, які не тільки мають різну висоту підйому, а й різний носок. Це взуття чудово підійде як під джинси, так і під спідниці або сукні. Також босоніжки можна одягати як на святковий захід, так і під щоденне вбрання.

Мінімалістичні босоніжки різних дизайнів. Фото: Instagram Альони М'ясоєд

Слінгбеки

Стилістка рекомендує купувати на літній сезон слінгбеки, які попри те, що мають невеликі підбори, є дуже зручними для прогулянок. Альона М’ясоєд наголошує, що це взуття вважається найбільш функціональним на літній період.

Зручні слінгбеки під різні образи. Фото: Instagram Альони М'ясоєд

Балетки

Балетки в різному вигляді також є прекрасним варіантом на літній сезон, але в цьому випадку важливо, щоб в образі не було застарілих деталей. Стилістка радять під таке взуття одягати актуальні речі.

Стильні балетки в сіточку. Фото: Instagram Альони М'ясоєд

Сандалі та сабо

Цього літа також у моді будуть сандалі та сабо, які, з одного боку, є дуже зручними і навіть грубими, а з іншого — доволі романтичними. Таке взуття можна носити навіть з ніжними сукнями.

Стильні сандалі та сабо. Фото: Instagram Альони М'ясоєд

Шльопанці

На літній сезон також актуальними будуть шльопанці по типу естетики Hermes. Вони дуже красиво пасуватимуть під тендітні ніжки.

Стильні шльопанці за типом естетики Hermes. Фото: Instagram Альони М'ясоєд

Кросівки

Це взуття є актуальним щороку, адже воно не тільки зручне, а ще й стильне. Цього літа в моді будуть кросівки різних кольорів, але найактуальнішими стилістка називає саме червоні.

Модні кросівки червоного кольору. Фото: Instagram Альони М'ясоєд

Шкіряні мінімалістичні шльопанці

Стилістка радить також придбати на літо шльопанці, вироблені зі шкіряного матеріалу. Вони чудово підійдуть не тільки для ділового стилю, а й для літа.

Мінімалістичні шльопанці зі шкіряного матеріалу. Фото: Instagram Альони М'ясоєд

Пляжні шльопки, в’єтнамки і масивні крокси

Також Альона М’ясоєд рекомендує мати у своєму літньому гардеробі пляжні шльопанці, різнокольорові в’єтнамки і масивні крокси.

Стильні пляжні шльопанці та в'єтнамки. Фото: Instagram Альони М'ясоєд

Стильні крокси, які будуть модними влітку. Фото: Instagram Альони М'ясоєд

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