Як поєднати педикюр з відкритим взуттям влітку 2024 — найкращі ідеї з фото

Наймодніший педикюр цього літа 2024 року — як поєднувати кольори
Влітку, коли дівчата і жінки переходять на відкрите взуття, особливу увагу слід приділити своїм нігтям, адже далеко не з усім гарно поєднується педикюр. Щоб не бути "папугою", варто розуміти, як можна доречно поєднати педикюр з відкритим взуттям.
Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для жінок.
Найкращий педикюр для відкритого взуття
Нюдові відтінки
Стилісти радять поєднувати нюдові та приглушені відтінки педикюру із сандалями, босоніжками і шльопанцями. До того ж, можна рідше відвідувати майстра з педикюру, адже ніжні кольори не кидатимуться в очі так, як це роблять яскраві відтінки.
Справа в тому, що коли відростає нігтьова пластина, відстань між нею і кутикулою збільшується, а з нюдовими відтінками це майже не буде видно.
Червоні кольори
Червоний педикюр — це класика, яка є актуальною не тільки в одному сезоні, а постійно. Звісно, йдеться про більш благородний колір, який має елегантний вигляд. Більш темні відтінки червоного кольору гарно поєднуються навіть з яскравим неоновим взуттям.
Якщо обирати і нейтральні кольори босоніжок, то червоний педикюр матиме просто неймовірний вигляд.
Яскраві відтінки
Мало хто знає, але яскравий педикюр з не менш яскравим взуттям матиме дуже доречний вигляд. Однак у цьому випадку важливо враховувати головні правила теорії кольору і приділяти увагу тому, як правильно поєднувати певні відтінки.
Наприклад, можна поєднувати сусідні або навіть зовсім протилежні кольори педикюру і взуття. Влітку таке поєднання буде доволі яскравим і точно може викликати реакцію оточуючих.
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