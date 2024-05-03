Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Наймодніший педикюр цього літа 2024 року — як поєднувати кольори arrow

Наймодніший педикюр цього літа 2024 року — як поєднувати кольори

3 травня 2024 19:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Як поєднати педикюр з відкритим взуттям влітку 2024 — найкращі ідеї з фото
Жінка, яка застібає босоніжки влітку. Фото: Daily Mail
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Влітку, коли дівчата і жінки переходять на відкрите взуття, особливу увагу слід приділити своїм нігтям, адже далеко не з усім гарно поєднується педикюр. Щоб не бути "папугою", варто розуміти, як можна доречно поєднати педикюр з відкритим взуттям.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для жінок.

Читайте також:

Найкращий педикюр для відкритого взуття

Нюдові відтінки

Стилісти радять поєднувати нюдові та приглушені відтінки педикюру із сандалями, босоніжками і шльопанцями. До того ж, можна рідше відвідувати майстра з педикюру, адже ніжні кольори не кидатимуться в очі так, як це роблять яскраві відтінки.

Справа в тому, що коли відростає нігтьова пластина, відстань між нею і кутикулою збільшується, а з нюдовими відтінками це майже не буде видно.

Нежный розовый педикюр под босоножки
Ніжний рожевий педикюр під босоніжки. Фото: Pinterest

Червоні кольори

Червоний педикюр — це класика, яка є актуальною не тільки в одному сезоні, а постійно. Звісно, йдеться про більш благородний колір, який має елегантний вигляд. Більш темні відтінки червоного кольору гарно поєднуються навіть з яскравим неоновим взуттям.

Якщо обирати і нейтральні кольори босоніжок, то червоний педикюр матиме просто неймовірний вигляд.

Педикюр красного цвета в босоножках
Педикюр червоного кольору в босоніжках. Фото: Pinterest

Яскраві відтінки

Мало хто знає, але яскравий педикюр з не менш яскравим взуттям матиме дуже доречний вигляд. Однак у цьому випадку важливо враховувати головні правила теорії кольору і приділяти увагу тому, як правильно поєднувати певні відтінки.

Наприклад, можна поєднувати сусідні або навіть зовсім протилежні кольори педикюру і взуття. Влітку таке поєднання буде доволі яскравим і точно може викликати реакцію оточуючих.

Яркий желтый педикюр под голубую обувь
Яскравий жовтий педикюр під блакитне взуття. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, який педикюр буде наймоднішим у 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, який манікюр з TikTok буде найтрендовішим у 2024 році. 

Також ми повідомляли про те, які сукні будуть найактуальнішими влітку 2024 року.

мода
педикюр
взуття
краса

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

25 квітня 2024

15:54 Стало відомо, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів