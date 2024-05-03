Як поєднати педикюр з відкритим взуттям влітку 2024 — найкращі ідеї з фото

Жінка, яка застібає босоніжки влітку. Фото: Daily Mail

Влітку, коли дівчата і жінки переходять на відкрите взуття, особливу увагу слід приділити своїм нігтям, адже далеко не з усім гарно поєднується педикюр. Щоб не бути "папугою", варто розуміти, як можна доречно поєднати педикюр з відкритим взуттям.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для жінок.

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Нюдові відтінки

Стилісти радять поєднувати нюдові та приглушені відтінки педикюру із сандалями, босоніжками і шльопанцями. До того ж, можна рідше відвідувати майстра з педикюру, адже ніжні кольори не кидатимуться в очі так, як це роблять яскраві відтінки.

Справа в тому, що коли відростає нігтьова пластина, відстань між нею і кутикулою збільшується, а з нюдовими відтінками це майже не буде видно.

Ніжний рожевий педикюр під босоніжки. Фото: Pinterest

Червоні кольори

Червоний педикюр — це класика, яка є актуальною не тільки в одному сезоні, а постійно. Звісно, йдеться про більш благородний колір, який має елегантний вигляд. Більш темні відтінки червоного кольору гарно поєднуються навіть з яскравим неоновим взуттям.

Якщо обирати і нейтральні кольори босоніжок, то червоний педикюр матиме просто неймовірний вигляд.

Педикюр червоного кольору в босоніжках. Фото: Pinterest

Яскраві відтінки

Мало хто знає, але яскравий педикюр з не менш яскравим взуттям матиме дуже доречний вигляд. Однак у цьому випадку важливо враховувати головні правила теорії кольору і приділяти увагу тому, як правильно поєднувати певні відтінки.

Наприклад, можна поєднувати сусідні або навіть зовсім протилежні кольори педикюру і взуття. Влітку таке поєднання буде доволі яскравим і точно може викликати реакцію оточуючих.

Яскравий жовтий педикюр під блакитне взуття. Фото: Pinterest

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