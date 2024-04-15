ТОП-5 наймодніших ідей педикюру 2024 — тренди, кольори, фото

Майстер, який робить педикюр жінці. Фото: Pinterest

Далеко не всі дівчата і жінки роблять собі педикюр, але ті, хто наважується на це, намагаються зробити його якомога красивішим. Варто знати, який педикюр буде найстильнішим у 2024 році та які відтінки лаку краще вибрати для нанесення на пальчики ніг.

Новини.LIVE розповідає про наймодніший педикюр 2024 року.

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Однотонний педикюр

Деяким такий педикюр здається звичайним і сумним, але якщо правильно підібрати колір, то можна зробити його доволі елегантним. У 2024 році актуальними будуть такі кольори для педикюру, як:

Ніжний персиковий

Всі відтінки червоного

Бірюзовий

Бузковий

М'ятний

Помаранчевий

Фіолетовий

Молочний

Синій

Зелений

Коричневий

Бежевий

Білий

Чорний

Світлий однотонний педикюр на ногах. Фото: Pinterest

Класичний френч

Тим, хто обирає класику, можна зробити французький педикюр, адже в цьому сезоні він також є одним з найстильніших. Якщо ви хочете додати якоїсь родзинки до цього педикюру, можете нанести на кінчики не класичний білий, а якийсь яскравий колір.

Яскравий френч на ногах. Фото: Pinterest

Матовий педикюр

Одним з наймодніших варіантів педикюру цього року вважається матове покриття з елементами геометрії. Наприклад, можна намалювати на нігтиках різні лінії, візерунки або фігури.

Матовий педикюр з візерунком на нігті. Фото: Pinterest

Градієнт на нігтях

У 2024 році можна нанести два або декілька відтінки, поєднавши їх з френчем або металевою фарбою. Але в цьому випадку важливо дивитися на те, наскільки гармонійний вигляд кольори матимуть разом.

Темно-синій педикюр з градієнтом. Фото: Pinterest

Наклейки і плівка

Якщо ви хочете проявити свій творчий потенціал, радимо нанести на нігтики своїх ніг наклейки і малюнки. Можна обирати малюнки, в яких можна проявити свій стиль і навіть настрій. До речі, такий педикюр можна з легкістю зробити вдома, навіть якщо у вас немає спеціальних навичок.

Педикюр з наклейками у вигляді губів. Фото: Pinterest

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