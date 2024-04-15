ТОП-5 наймодніших ідей педикюру 2024 — тренди, кольори, фото

Ваші ніжки привернуть чоловічу увагу — 5 модних ідей педикюру 2024
Далеко не всі дівчата і жінки роблять собі педикюр, але ті, хто наважується на це, намагаються зробити його якомога красивішим. Варто знати, який педикюр буде найстильнішим у 2024 році та які відтінки лаку краще вибрати для нанесення на пальчики ніг.
Новини.LIVE розповідає про наймодніший педикюр 2024 року.
ТОП-5 наймодніших ідей для педикюру
Однотонний педикюр
Деяким такий педикюр здається звичайним і сумним, але якщо правильно підібрати колір, то можна зробити його доволі елегантним. У 2024 році актуальними будуть такі кольори для педикюру, як:
- Ніжний персиковий
- Всі відтінки червоного
- Бірюзовий
- Бузковий
- М'ятний
- Помаранчевий
- Фіолетовий
- Молочний
- Синій
- Зелений
- Коричневий
- Бежевий
- Білий
- Чорний
Класичний френч
Тим, хто обирає класику, можна зробити французький педикюр, адже в цьому сезоні він також є одним з найстильніших. Якщо ви хочете додати якоїсь родзинки до цього педикюру, можете нанести на кінчики не класичний білий, а якийсь яскравий колір.
Матовий педикюр
Одним з наймодніших варіантів педикюру цього року вважається матове покриття з елементами геометрії. Наприклад, можна намалювати на нігтиках різні лінії, візерунки або фігури.
Градієнт на нігтях
У 2024 році можна нанести два або декілька відтінки, поєднавши їх з френчем або металевою фарбою. Але в цьому випадку важливо дивитися на те, наскільки гармонійний вигляд кольори матимуть разом.
Наклейки і плівка
Якщо ви хочете проявити свій творчий потенціал, радимо нанести на нігтики своїх ніг наклейки і малюнки. Можна обирати малюнки, в яких можна проявити свій стиль і навіть настрій. До речі, такий педикюр можна з легкістю зробити вдома, навіть якщо у вас немає спеціальних навичок.
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