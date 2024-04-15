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Ваши ножки привлекут мужское внимание — 5 модных идей педикюра 2024

15 апреля 2024 19:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
ТОП-5 самых модных идей педикюра 2024 — тренды, цвета, фото
Мастер, который делает педикюр женщине. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Далеко не все девушки и женщины делают себе педикюр, но те, кто решается на это, пытаются сделать его как можно красивее. Следует знать, какой педикюр будет самым стильным в 2024 году и какие оттенки лака лучше выбрать для нанесения на пальчики ног.

Новини.LIVE рассказывает о самом модном педикюре 2024 года.

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Однотонный педикюр

Некоторым такой педикюр кажется обычным и унылым, но если правильно подобрать цвет, то можно сделать его довольно элегантным. В 2024 году актуальными будут такие цвета для педикюра, как:

  • Нежный персиковый
  • Все оттенки красного
  • Бирюзовый
  • Сиреневый
  • Мятный
  • Оранжевый
  • Фиолетовый
  • Молочный
  • Синий
  • Зеленый
  • Коричневый
  • Бежевый
  • Белый
  • Черный
Светлый педикюр на ногах.
Светлый однотонный педикюр на ногах. Фото: Pinterest

Классический френч

Тем, кто выбирает классику, можно сделать французский педикюр, ведь в этом сезоне он также один из самых стильных. Если вы хотите добавить какой-нибудь изюминки к этому педикюру, можете нанести на кончики не классический белый, а какой-то яркий цвет.

Яркий френч на ногах
Яркий френч на ногах. Фото: Pinterest

Матовый педикюр

Одним из самых модных вариантов педикюра в этом году считается матовое покрытие с элементами геометрии. Например, можно нарисовать на ноготках разные линии, узоры или фигуры.

Матовый педикюр с узором на ногте.
Матовый педикюр с узором на ногте. Фото: Pinterest

Градиент на ногтях

В 2024 году можно нанести два или несколько оттенков, соединив их с френчем или металлической краской. Но в этом случае важно смотреть на то, насколько гармоничными будут выглядеть цвета вместе.

Темно-синий педикюр с градиентом
Темно-синий педикюр с градиентом. Фото: Pinterest

Наклейки и пленка

Если вы хотите проявить свой творческий потенциал, советуем нанести на ноготки своих ног наклейки и рисунки. Можно выбирать картинки, в которых можно проявить свой стиль и даже настроение. Кстати, такой педикюр можно с легкостью сделать дома, даже если у вас нет специальных навыков.

Педикюр с наклейками в виде губ.
Педикюр с наклейками в виде губ. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какой маникюр будет самым стильным в 2024 году.

Раньше мы рассказывали о том, какие платья будут самыми модными весной-летом 2024 года.

Также мы сообщали о том, какие женские сумки будут самыми актуальными в 2024 году.

педикюр
стиль
ногти
мода-2024

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