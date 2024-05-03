Как сочетать педикюр с открытой обувью летом 2024 — самые лучшие идеи с фото

Женщина, застегивающая босоножки летом. Фото: Daily Mail

Летом, когда девушки и женщины переходят на открытую обувь, особое внимание следует уделить своим ногтям, ведь далеко не со всем хорошо сочетается педикюр. Чтобы не быть "попугаем", следует понимать, как можно уместно соединить педикюр с открытой обувью.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для женщин.

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Нюдовые оттенки

Стилисты советуют совмещать нюдовые и приглушенные оттенки педикюра с сандалями, босоножками и шлепанцами. К тому же, можно реже посещать мастера по педикюру, ведь нежные цвета не будут бросаться в глаза так, как это делают яркие оттенки.

Дело в том, что когда отрастает ногтевая пластина, расстояние между ней и кутикулой увеличивается, а с нюдовыми оттенками это почти не будет видно.

Нежный розовый педикюр под босоножки. Фото: Pinterest

Красные цвета

Красный педикюр — это классика, которая актуальна не только в одном сезоне, а постоянно. Конечно, речь идет о более благородном цвете, который выглядит элегантно. Более темные оттенки красного цвета хорошо сочетаются даже с яркой неоновой обувью.

Если выбирать и нейтральные цвета босоножек, то красный педикюр будет выглядеть просто невероятно.

Красный педикюр в босоножках. Фото: Pinterest

Яркие оттенки

Мало кто знает, но яркий педикюр с не менее яркой обувью будет выглядеть очень кстати. Однако, в этом случае важно учитывать главные правила теории цвета и уделять внимание тому, как правильно совмещать определенные оттенки.

К примеру, можно сочетать соседние или даже совершенно противоположные цвета педикюра и обуви. Летом такое сочетание будет довольно ярким и может вызвать реакцию окружающих.

Яркий желтый педикюр под голубую обувь. Фото: Pinterest

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