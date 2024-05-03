Как сочетать педикюр с открытой обувью летом 2024 — самые лучшие идеи с фото

Самый модный педикюр этого лета 2024 года — как сочетать цвета
Летом, когда девушки и женщины переходят на открытую обувь, особое внимание следует уделить своим ногтям, ведь далеко не со всем хорошо сочетается педикюр. Чтобы не быть "попугаем", следует понимать, как можно уместно соединить педикюр с открытой обувью.
Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для женщин.
Самый лучший педикюр для открытой обуви
Нюдовые оттенки
Стилисты советуют совмещать нюдовые и приглушенные оттенки педикюра с сандалями, босоножками и шлепанцами. К тому же, можно реже посещать мастера по педикюру, ведь нежные цвета не будут бросаться в глаза так, как это делают яркие оттенки.
Дело в том, что когда отрастает ногтевая пластина, расстояние между ней и кутикулой увеличивается, а с нюдовыми оттенками это почти не будет видно.
Красные цвета
Красный педикюр — это классика, которая актуальна не только в одном сезоне, а постоянно. Конечно, речь идет о более благородном цвете, который выглядит элегантно. Более темные оттенки красного цвета хорошо сочетаются даже с яркой неоновой обувью.
Если выбирать и нейтральные цвета босоножек, то красный педикюр будет выглядеть просто невероятно.
Яркие оттенки
Мало кто знает, но яркий педикюр с не менее яркой обувью будет выглядеть очень кстати. Однако, в этом случае важно учитывать главные правила теории цвета и уделять внимание тому, как правильно совмещать определенные оттенки.
К примеру, можно сочетать соседние или даже совершенно противоположные цвета педикюра и обуви. Летом такое сочетание будет довольно ярким и может вызвать реакцию окружающих.
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