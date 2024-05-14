Модная женская обувь сезона лето 2024 — стильные фасоны с фото

Женщина в стильной обуви летом. Фото: Pixabay

Настоящие модницы, которые регулярно следят за новинками, должны знать, какую обувь нужно иметь в своем гардеробе этим летом. Известная стилистка Алена Мясоед рассказала, какая женская обувь будет самой стильной летом этого года.

Об этом стилистка рассказывает на своей странице в Instagram.

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Босоножки

По словам стилистки, этим летом следует выбирать минималистические босоножки, которые не только имеют разную высоту подъема, но и разный носок. Эта обувь отлично подойдет как под джинсы, так и под юбки или платья. Также босоножки можно обувать как на праздничное мероприятие, так и под ежедневный наряд.

Минималистичные босоножки разных дизайнов. Фото: Instagram Алены Мясоед

Слингбеки

Стилистка рекомендует покупать на летний сезон слингбеки, которые, несмотря на небольшие каблуки, очень удобны для прогулок. Алена Мясоед отмечает, что эта обувь считается наиболее функциональной на летний период.

Удобные слингбеки под разные образы. Фото: Instagram Алены Мясоед

Балетки

Балетки в разном виде также являются прекрасным вариантом на летний сезон, но в этом случае важно, чтобы в образе не было устаревших деталей. Стилистка советуют под такую обувь надевать актуальные вещи.

Стильные балетки в сеточке. Фото: Instagram Алены Мясоед

Сандалии и сабо

Этим летом также в моде будут сандалии и сабо, которые, с одной стороны, очень удобны и даже грубы, а с другой — довольно романтичны. Такую обувь можно носить даже с нежными платьями.

Стильные сандалии и сабо. Фото: Instagram Алены Мясоед

Шлепанцы

На летний сезон также актуальными будут шлепанцы по типу эстетики Hermes. Они будут очень красиво подходить под хрупкие ножки.

Стильные шлепанцы по типу эстетики Hermes. Фото: Instagram Алены Мясоед

Кроссовки

Эта обувь актуальна каждый год, ведь она не только удобная, но еще и стильная. Этим летом в моде будут кроссовки разных цветов, но самыми актуальными стилистка называет именно красные.

Модные красные кроссовки. Фото: Instagram Алены Мясоед

Кожаные минималистичные шлепанцы

Стилистка советует также приобрести на лето шлепки, изготовленные из кожаного материала. Они отлично подойдут не только для делового стиля, но и для лета.

Минималистичные шлепанцы из кожаного материала. Фото: Instagram Алены Мясоед

Пляжные шлепки, вьетнамки и массивные кроксы

Также Алена Мясоед рекомендует иметь в своем летнем гардеробе пляжные шлепанцы, разноцветные вьетнамки и массивные кроксы.

Стильные пляжные шлепанцы и вьетнамки. Фото: Instagram Алены Мясоед

Стильные кроксы, которые будут модными летом. Фото: Instagram Алены Мясоед

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