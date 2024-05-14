Модная женская обувь сезона лето 2024 — стильные фасоны с фото

Подружки будут завидовать вашим ножкам — самая модная обувь лета 2024 года
Настоящие модницы, которые регулярно следят за новинками, должны знать, какую обувь нужно иметь в своем гардеробе этим летом. Известная стилистка Алена Мясоед рассказала, какая женская обувь будет самой стильной летом этого года.
Об этом стилистка рассказывает на своей странице в Instagram.
Самая модная обувь лета 2024 года
Босоножки
По словам стилистки, этим летом следует выбирать минималистические босоножки, которые не только имеют разную высоту подъема, но и разный носок. Эта обувь отлично подойдет как под джинсы, так и под юбки или платья. Также босоножки можно обувать как на праздничное мероприятие, так и под ежедневный наряд.
Слингбеки
Стилистка рекомендует покупать на летний сезон слингбеки, которые, несмотря на небольшие каблуки, очень удобны для прогулок. Алена Мясоед отмечает, что эта обувь считается наиболее функциональной на летний период.
Балетки
Балетки в разном виде также являются прекрасным вариантом на летний сезон, но в этом случае важно, чтобы в образе не было устаревших деталей. Стилистка советуют под такую обувь надевать актуальные вещи.
Сандалии и сабо
Этим летом также в моде будут сандалии и сабо, которые, с одной стороны, очень удобны и даже грубы, а с другой — довольно романтичны. Такую обувь можно носить даже с нежными платьями.
Шлепанцы
На летний сезон также актуальными будут шлепанцы по типу эстетики Hermes. Они будут очень красиво подходить под хрупкие ножки.
Кроссовки
Эта обувь актуальна каждый год, ведь она не только удобная, но еще и стильная. Этим летом в моде будут кроссовки разных цветов, но самыми актуальными стилистка называет именно красные.
Кожаные минималистичные шлепанцы
Стилистка советует также приобрести на лето шлепки, изготовленные из кожаного материала. Они отлично подойдут не только для делового стиля, но и для лета.
Пляжные шлепки, вьетнамки и массивные кроксы
Также Алена Мясоед рекомендует иметь в своем летнем гардеробе пляжные шлепанцы, разноцветные вьетнамки и массивные кроксы.
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