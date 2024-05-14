Які кросівки краще одягати під сукні — поради від стилістів

З якими сукнями можна стильно поєднати кросівки, а під які краще не взувати їх
Є дівчата, які люблять носити виключно сукні, а є ті, хто носить їх переважно під кросівки, але не завжди цей варіант є вдалим. Ми розповідаємо, як можна красиво поєднати ці два елементи одягу і як категорично не варто.
Новини.LIVE ділиться порадами для модниць.
Які кросівки можна одягнути під сукню
Великі тенісні кросівки або кеди
Маленькі моделі кросівок зі шкіри або текстилю на невеликій підошві — це чудовий варіант для тих, хто любить мінімалізм. Таке взуття можна одягнути під абсолютно всі сукні і поєднати як з діловими, так і зі святковими образами.
Міські кросівки зі шкіри або нубуку
Попри те, що зовні таке взуття має досить спортивний вигляд, його можна підбирати під різноманітні фасони суконь. Але в цьому випадку варто дотримуватися стриманості, щоб не мати недоречний вигляд на публіці.
Тканеві кросівки у стилі вансів або конверсів
Такий варіант кросівок гарно поєднується з різними стилями суконь, особливо у розслабленому вигляді. До того ж, таке взуття зробить вас схожими на підлітків, адже додасть безпосередність цього прекрасного віку.
Які кросівки категорично не варто одягати під сукні
Стилісти категорично не радять одягати бігові кросівки, незважаючи на те, що вони є дуже зручними, адже мають сітку, яка допомагає ногам дихати. Фігурна підошва цих кросівок недоречно поєднується навіть зі стилем casual.
А ось особливу увагу варто звернути на кросівки яскравих відтінків, які підійдуть далеко не під всі сукні. Таке взуття стилісти радять одягати під сукні базової палітри.
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