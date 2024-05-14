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З якими сукнями можна стильно поєднати кросівки, а під які краще не взувати їх

14 травня 2024 19:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Які кросівки краще одягати під сукні — поради від стилістів
Молода жінка у кросівках і сукні. Фото: ELLE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Є дівчата, які люблять носити виключно сукні, а є ті, хто носить їх переважно під кросівки, але не завжди цей варіант є вдалим. Ми розповідаємо, як можна красиво поєднати ці два елементи одягу і як категорично не варто.

Новини.LIVE ділиться порадами для модниць.

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Які кросівки можна одягнути під сукню

Великі тенісні кросівки або кеди

Маленькі моделі кросівок зі шкіри або текстилю на невеликій підошві — це чудовий варіант для тих, хто любить мінімалізм. Таке взуття можна одягнути під абсолютно всі сукні і поєднати як з діловими, так і зі святковими образами.

Молодая женщина в теннисных кроссовках
Молода жінка у тенісних кросівках. Фото: Pinterest

Міські кросівки зі шкіри або нубуку

Попри те, що зовні таке взуття має досить спортивний вигляд, його можна підбирати під різноманітні фасони суконь. Але в цьому випадку варто дотримуватися стриманості, щоб не мати недоречний вигляд на публіці. 

Молодая девушка в платье и городских кроссовках
Молода дівчина у сукні та міських кросівках. Фото: Pinterest

Тканеві кросівки у стилі вансів або конверсів

Такий варіант кросівок гарно поєднується з різними стилями суконь, особливо у розслабленому вигляді. До того ж, таке взуття зробить вас схожими на підлітків, адже додасть безпосередність цього прекрасного віку.

Молодая девушка в платье и конверсах
Молода дівчина у сукні та конверсах. Фото: Pinterest

Які кросівки категорично не варто одягати під сукні

Стилісти категорично не радять одягати бігові кросівки, незважаючи на те, що вони є дуже зручними, адже мають сітку, яка допомагає ногам дихати. Фігурна підошва цих кросівок недоречно поєднується навіть зі стилем casual.

Молодая девушка в беговых кроссовках
Молода дівчина у бігових кросівках. Фото: Pinterest

А ось особливу увагу варто звернути на кросівки яскравих відтінків, які підійдуть далеко не під всі сукні. Таке взуття стилісти радять одягати під сукні базової палітри. 

Женщина в темном платье и ярких кроссовках
Жінка у темній сукні та яскравих кросівках. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, з чим жінкам та дівчатам можна красиво поєднати балетки. 

Раніше ми розповідали про те, яке жіноче взуття вважається наймоднішим влітку 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, які жіночі штани є новим трендом весни-літа 2024 року.

мода
сукня
стиль
кросівки

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