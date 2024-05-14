Які кросівки краще одягати під сукні — поради від стилістів

Молода жінка у кросівках і сукні. Фото: ELLE

Є дівчата, які люблять носити виключно сукні, а є ті, хто носить їх переважно під кросівки, але не завжди цей варіант є вдалим. Ми розповідаємо, як можна красиво поєднати ці два елементи одягу і як категорично не варто.

Новини.LIVE ділиться порадами для модниць.

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Великі тенісні кросівки або кеди

Маленькі моделі кросівок зі шкіри або текстилю на невеликій підошві — це чудовий варіант для тих, хто любить мінімалізм. Таке взуття можна одягнути під абсолютно всі сукні і поєднати як з діловими, так і зі святковими образами.

Молода жінка у тенісних кросівках. Фото: Pinterest

Міські кросівки зі шкіри або нубуку

Попри те, що зовні таке взуття має досить спортивний вигляд, його можна підбирати під різноманітні фасони суконь. Але в цьому випадку варто дотримуватися стриманості, щоб не мати недоречний вигляд на публіці.

Молода дівчина у сукні та міських кросівках. Фото: Pinterest

Тканеві кросівки у стилі вансів або конверсів

Такий варіант кросівок гарно поєднується з різними стилями суконь, особливо у розслабленому вигляді. До того ж, таке взуття зробить вас схожими на підлітків, адже додасть безпосередність цього прекрасного віку.

Молода дівчина у сукні та конверсах. Фото: Pinterest

Які кросівки категорично не варто одягати під сукні

Стилісти категорично не радять одягати бігові кросівки, незважаючи на те, що вони є дуже зручними, адже мають сітку, яка допомагає ногам дихати. Фігурна підошва цих кросівок недоречно поєднується навіть зі стилем casual.

Молода дівчина у бігових кросівках. Фото: Pinterest

А ось особливу увагу варто звернути на кросівки яскравих відтінків, які підійдуть далеко не під всі сукні. Таке взуття стилісти радять одягати під сукні базової палітри.

Жінка у темній сукні та яскравих кросівках. Фото: Pinterest

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