Какие кроссовки лучше одевать под платье — советы от стилистов

Молодая женщина в кроссовках и платье. Фото: ELLE

Есть девушки, которые любят носить исключительно платья, а есть те, кто носит их преимущественно под кроссовки, но не всегда этот вариант удачный. Мы рассказываем, как можно красиво сочетать эти два элемента одежды и как категорически не стоит.

Новини.LIVE делится советами для модниц.

Читайте также:

Какие кроссовки можно одеть под платье

Большие теннисные кроссовки или кеды

Маленькие модели кроссовок из кожи или текстиля на небольшой подошве — это отличный вариант для тех, кто любит минимализм. Такую обувь можно одеть под абсолютно все платья и соединить как с деловыми, так и с праздничными образами.

Молодая женщина в теннисных кроссовках. Фото: Pinterest

Городские кроссовки из кожи или нубука

Несмотря на то, что снаружи такая обувь выглядит довольно спортивно, ее можно подбирать под разнообразные фасоны платьев. Но в этом случае следует придерживаться воздержания, чтобы не выглядеть неуместно на публике.

Молодая девушка в платье и городских кроссовках. Фото: Pinterest

Тканевые кроссовки в стиле вансов или конверсов

Такой вариант кроссовок хорошо сочетается с разными стилями платьев, особенно в расслабленном виде. К тому же, такая обувь сделает вас похожими на подростков, ведь придаст непосредственность этого прекрасного возраста.

Молодая девушка в платье и конверсах. Фото: Pinterest

Какие кроссовки категорически не стоит одевать под платья

Стилисты категорически не советуют одевать беговые кроссовки, не смотря на то, что они очень удобны, ведь имеют сетку, которая помогает ногам дышать. Фигурная подошва этих кроссовок некстати сочетается даже со стилем casual.

Молодая девушка в беговых кроссовках. Фото: Pinterest

А вот особое внимание следует обратить на кроссовки ярких оттенков, которые подойдут далеко не под все платья. Такую обувь стилисты советуют одевать под платья базовой палитры.

Женщина в темном платье и ярких кроссовках. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, с чем женщинам и девочкам можно красиво сочетать балетки.

Ранее мы рассказывали о том, какая женская обувь считается самой модной летом 2024 года.

Также мы сообщали о том, какие женские брюки являются новым трендом весны-лета 2024 года.