Желейные босоножки из 90-тых снова в моде — стильные варианты с фото

Девушка в прозрачных "желейных" босоножках. Фото: Shein

Лето — это про жару, стиль и тренды, когда настоящие модницы начинают доставать из своего шкафа разную яркую одежду, обувь, украшения и сумки. Одним из самых актуальных вариантов обуви этим летом считаются "желейные" босоножки, которые снова вернулись в моду.

Об этом рассказывает Marie Claire.

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Закрытая обувь в жару очень вредит вашим ножкам, поэтому в высокие температуры воздуха от нее лучше отказаться. Летом многие девушки и женщины выбирают открытую обувь, которая помогает их ногам дышать в жаркие дни и, в то же время, делает их образ непревзойденным.

Какая обувь вернулась в моду летом 2024 года

Одним из видов такой обуви являются "желейные" босоножки, которые уже когда-то были в моде, но давно исчезли из главных полос. Босоножки, которые еще называют обувью из 90-тых годов, сегодня можно заметить на модных показах дизайнеров, в журналах и на улицах.

Девушка в "желейных" босоножках зеленого цвета. Фото: Pinterest

Оказывается, эта обувь вернулась в моду после показа The Row Summer, который в этом году прошел в Париже. На подиум вышла модель, которая выбрала для показа резиновые босоножки в сетку. Главной "изюминкой" этой обуви считается вещество, похожее на желе, а именно — ПВХ-резина.

Модель в "желейных" босоножках на показе The Row Summer в Париже. Фото: Courtesy of The Row

Почему стоит и куда не следует обувать "желейные" босоножки

Такие босоножки можно одеть под повседневные образы, а вот что касается деловых встреч или каких-либо мероприятий, то делать это не стоит. Сегодня найти сандалии, которые подойдут под ваши вкусовые предпочтения, очень просто. Дело в том, что в современное время очень много разных видов такой обуви:

Сандалии

Балетки

Обувь на каблуках

Обувь на танкетке

Девушка в прозрачных "желейных" босоножках. Фото: Pinterest

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