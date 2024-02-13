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Лише для гравців з високим IQ — знайдіть на малюнку 12 прихованих предметів

13 лютого 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: лише гравці з високим IQ швидко знайдуть 12 прихованих предметів
Нелегко знайти 12 об'єктів. Малюнок: jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Родинний пікнік приховує таємниці. Знайдіть 12 об'єктів за 13 секунд у цій хитромудрій оптичній головоломці.

Завдання запропонувала The Sun.

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Лише для гравців з високим IQ — знайдіть на малюнку 12 прихованих предметів - фото 1

На картинці Jagran Josh, видно щасливу сім'ю, яка насолоджується пікніком в саду. Разом дев'ять осіб.

Частина людей сидять за двома різними столами, готуючись до їжі, двоє дітей грають у бадмінтон, кухар чаклує над барбекю, а собака чекає на пригощення.

Коли стільки всього відбувається на знімку, дуже важко залишатися зосередженим на поставленому завданні.

На видному місці заховано 12 об'єктів, які потрібно відшукати:

  1. капелюх;
  2. банан;
  3. пензлик;
  4. синій птах;
  5. морква;
  6. коричневий черевик;
  7. зелена рукавиця;
  8. синій прапорець;
  9. зубна щітка;
  10. шампіньйон;
  11. колесо від велосипеда;
  12. шматочок піци.

Всі вони намальовані на кордонах зображення, тож ви ніколи не забудете, що саме шукати.

Якщо вам все ще важко зосередитися, то ми покажемо рішення нижче.

Правильна відповідь

Лише для гравців з високим IQ — знайдіть на малюнку 12 прихованих предметів - фото 2

Раніше ми пропонували знайти приховані предмети — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест

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