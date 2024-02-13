Оптична ілюзія: лише гравці з високим IQ швидко знайдуть 12 прихованих предметів

Нелегко знайти 12 об'єктів. Малюнок: jagranjosh

Родинний пікнік приховує таємниці. Знайдіть 12 об'єктів за 13 секунд у цій хитромудрій оптичній головоломці.

Завдання запропонувала The Sun.

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Оптична ілюзія "12"

На картинці Jagran Josh, видно щасливу сім'ю, яка насолоджується пікніком в саду. Разом дев'ять осіб.

Частина людей сидять за двома різними столами, готуючись до їжі, двоє дітей грають у бадмінтон, кухар чаклує над барбекю, а собака чекає на пригощення.

Коли стільки всього відбувається на знімку, дуже важко залишатися зосередженим на поставленому завданні.

На видному місці заховано 12 об'єктів, які потрібно відшукати:

капелюх; банан; пензлик; синій птах; морква; коричневий черевик; зелена рукавиця; синій прапорець; зубна щітка; шампіньйон; колесо від велосипеда; шматочок піци.

Всі вони намальовані на кордонах зображення, тож ви ніколи не забудете, що саме шукати.

Якщо вам все ще важко зосередитися, то ми покажемо рішення нижче.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти приховані предмети — тут і тут.