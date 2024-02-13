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Только для игроков с высоким IQ — найдите на рисунке 12 скрытых предметов

13 февраля 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: только игроки с высоким IQ быстро найдут 12 скрытых предметов
Нелегко найти 12 объектов. Рисунок: jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Семейный пикник скрывает тайны. Найдите 12 объектов за 13 секунд в этой замысловатой оптической головоломке.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая иллюзия "12"

Только для игроков с высоким IQ - найдите на рисунке 12 скрытых предметов - фото 1

На картинке Jagran Josh, видна счастливая семья, которая наслаждается пикником в саду. Всего девять человек.

Часть людей сидят за двумя разными столами, готовясь к еде, двое детей играют в бадминтон, повар колдует над барбекю, а собака ждет угощения.

Когда столько всего происходит на снимке, очень трудно оставаться сосредоточенным на поставленной задаче.

На видном месте спрятано 12 объектов, которые нужно найти:

  1. шляпа;
  2. банан;
  3. кисточка;
  4. синяя птица;
  5. морковь;
  6. коричневый ботинок;
  7. зеленая рукавица;
  8. синий флажок;
  9. зубная щетка;
  10. шампиньон;
  11. колесо от велосипеда;
  12. кусочек пиццы.

Все они нарисованы на границах изображения, так что вы никогда не забудете, что именно искать.

Если вам все еще трудно сосредоточиться, мы покажем решение ниже.

Правильный ответ

Только для игроков с высоким IQ - найдите на рисунке 12 скрытых предметов - фото 2

Ранее мы предлагали найти скрытые предметы — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест

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