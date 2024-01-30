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Наташа, вставай, мы потеряли пчелу — только 1% найдут насекомое за пять секунд

30 января 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только самые внимательные найдут маленькую пчелу в большой спальне
Где-то тут спряталась пчела. Рисунок: Bright Side
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Девушка сладко спит в окружении домашних питомцев. Но ее пытается разбудить рыжий кот, ведь потерялась пчела, которую нужно найти за пять секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Где-то в комнате притаилась пчела, жужжащая и нарушающая тишину.

У вас есть всего пять секунд, чтобы показать себя настоящим гением. Помните, добиться успеха могут только наиболее наблюдательные. Практика показывает, что таких 1%, ведь эта оптическая иллюзия заставляет ломать голову даже опытных игроков.

Пригодится все ваше дарование, чтобы решить эту сложную задачу. Вероятно, справиться за пять секунд будет слишком сложно, поэтому добавьте себе еще немного времени.

Оптические головоломки для того и разрабатываются, чтобы обмануть зрение и мозг. Поэтому такие задачи часто используются как простые маркеры интеллекта человека.

Удалось ли вам найти пчелу?

Если нет, то мы покажем решение ниже.

Пухленькая маленькая пчелка все это время пряталась на виду — на кончике хвоста рыжего полосатого кота, который скрутился калачиком в ногах своей хозяйки.

Правильный ответ

Не огорчайтесь, если не нашли пчелку. Можно потренировать свои навыки решения головоломок — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест

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