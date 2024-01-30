Оптична головоломка: лише найуважніші знайдуть маленьку бджолу у великій спальні

Десь тут сховалася бджола. Малюнок: Bright Side

Дівчина солодко спить в оточенні домашніх улюбленців. Але її намагається розбудити рудий кіт, адже загубилася бджола, яку потрібно знайти за п'ять секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Хитра бджола"

Десь у кімнаті причаїлася бджола, яка дзижчить та порушує тишу.

У вас є лише п'ять секунд, щоб показати себе справжнім генієм. Пам'ятайте, досягти успіху можуть лише найбільш спостережливі. Практика показує, що таких 1%, адже ця оптична ілюзія змушує сушити голову навіть найдосвідченіших гравців.

Знадобиться увесь ваш хист, щоб розв'язати це складне завдання. Ймовірно, впоратися за п'ять секунд буде надто складно, тому додайте собі ще трохи часу.

Оптичні головоломки для того й розробляються, щоб обдурити зір та мозок. Тому такі завдання часто використовують як прості маркери інтелекту людини.

Чи пощастило вам знайти бджолу?

Якщо ні, то ми покажемо рішення нижче.

Пухкенька маленька бджілка весь цей час ховалася на видноті — на кінчику хвоста рудого смугастого кота, який звернувся калачиком у ногах своєї господарки.

Правильна відповідь

Не засмучуйтесь, якщо не знайшли бджілку. Можна потренувати свої навички розв'язування головоломок — тут і тут.