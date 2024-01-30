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Наталко, підводься, ми загубили бджолу — лише 1% знайдуть комаху за п'ять секунд

30 січня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише найуважніші знайдуть маленьку бджолу у великій спальні
Десь тут сховалася бджола. Малюнок: Bright Side
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Дівчина солодко спить в оточенні домашніх улюбленців. Але її намагається розбудити рудий кіт, адже загубилася бджола, яку потрібно знайти за п'ять секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Десь у кімнаті причаїлася бджола, яка дзижчить та порушує тишу.

У вас є лише п'ять секунд, щоб показати себе справжнім генієм. Пам'ятайте, досягти успіху можуть лише найбільш спостережливі. Практика показує, що таких 1%, адже ця оптична ілюзія змушує сушити голову навіть найдосвідченіших гравців.

Знадобиться увесь ваш хист, щоб розв'язати це складне завдання. Ймовірно, впоратися за п'ять секунд буде надто складно, тому додайте собі ще трохи часу.

Оптичні головоломки для того й розробляються, щоб обдурити зір та мозок. Тому такі завдання часто використовують як прості маркери інтелекту людини.

Чи пощастило вам знайти бджолу?

Якщо ні, то ми покажемо рішення нижче.

Пухкенька маленька бджілка весь цей час ховалася на видноті — на кінчику хвоста рудого смугастого кота, який звернувся калачиком у ногах своєї господарки.

Правильна відповідь

Не засмучуйтесь, якщо не знайшли бджілку. Можна потренувати свої навички розв'язування головоломок — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест

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