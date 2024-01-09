Лише найкмітливіша людина може знайти жабку серед купи листя за 5 секунд

Оптична головоломка на уважність. Фото: УНІАН

Якщо ви не хочете нікуди виходити через великі морози, а провести весело час вдома так хочеться, ми пропонуємо вам одну дуже цікаву оптичну головоломку, де потрібно дещо відшукати. Якщо вам вдасться її вирішити, це означає, що ви є дуже здібною та уважною людиною.

Оптичну головоломку підготував Новини.LIVE.

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Оптична головоломка на уважність — знайдіть жабу серед листя

Перед вами представлена звичайна фотографія, на якій на землі лежить опале листя. Судячи з пори року, подія відбувається саме восени. Якщо вам здається, що зараз не сезон для такої головоломки, тому ви помиляєтеся, адже так можно перевірити себе.

Тож, вашій увазі представлена світлина, на якій, здавалося б, нічого немає, крім купи опалого листя і землі. Але на ній сховано те, що доведеться ретельно пошукати. Так, серед купи опалого листя знаходиться маленька жабка, яка хитро сидить у ній.

Якщо вам здається, що нічого складного немає в цій оптичній головоломці, то ви не праві, адже вирішити її потрібно лише за п’ять секунд. Тож, відкладіть все зайве, знайдіть пристрій із секундоміром, поставте його на п’ять секунд і починайте шукати маленьку жабку.

Дивіться дуже ретельно на кожну деталь цієї світлини, адже дуже нелегко одразу ж знайти жабу. Отже, бажаємо успіхів.

Оптична головоломка на перевірку здібностей. Фото: УНІАН

Якщо вам вдалося вирішити цю оптичну головоломку, вітаємо, ви — напрочуд здібна людина, яка є дуже уважною і вміє чудово концентрувати свою увагу. Але у тому випадку, якщо ви не змогли знайти жабу на світлині, не засмучуйтеся і подивіться на правильну відповідь.

Результати оптичної головоломки

Візуально розділіть фотографію на чотири частини і зверніть свою увагу на праву нижню. Зробіть цей знімок трошечки більшим і побачите, що серед купи листя, що опало, заховалася хитра жаба. Певно, вона чекала дуже того, щоб ви її знайшли.

Результати оптичної головоломки. Фото: УНІАН

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