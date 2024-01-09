Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Только на удивление способный человек найдет лягушку среди листьев за 5 секунд arrow

Только на удивление способный человек найдет лягушку среди листьев за 5 секунд

9 января 2024 04:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Только самый сообразительный человек может найти лягушку среди кучи листьев за 5 секунд
Оптическая головоломка на внимательность. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Если вы не хотите никуда выходить из-за больших морозов, а провести весело время дома так хочется, мы предлагаем вам одну очень интересную оптическую головоломку, где нужно кое-что отыскать. Если вам удастся ее решить, это значит, что вы очень способный и внимательный человек.

Оптическую головоломку подготовил Новини.LIVE.

Читайте также:

Оптическая головоломка на внимательность — найдите лягушку среди листьев

Перед вами представлена обычная фотография, на которой на земле лежат опавшие листья. Судя по времени года, событие происходит именно осенью. Если вам кажется, что сейчас не сезон для такой головоломки, вы ошибаетесь, ведь так можно проверить себя.

Итак, вашему вниманию представлена фотография, на которой, казалосьать. Так, среди кучи опавших листьев находится маленькая лягушка, которая хитро сидит в ней. бы, ничего нет, кроме кучи опавших листьев и земли. Но на ней спрятано то, что придется тщательно поиск

Если вам кажется, что ничего сложного нет в этой оптической головоломке, то вы не правы, ведь решить ее нужно всего за пять секунд. Итак, отложите все лишнее, найдите устройство с секундомером, поставьте его на пять секунд и начинайте искать маленькую лягушку.

Смотрите очень тщательно на каждую деталь этой фотографии, ведь очень нелегко сразу найти лягушку. Итак, желаем удачи.

Оптическая головоломка на проверку способностей
Оптическая головоломка для проверки способностей. Фото: УНИАН

Если вам удалось решить эту оптическую головоломку, поздравляем, вы — на удивление способный человек, который является очень внимательным и умеет прекрасно концентрировать свое внимание. Но в том случае, если вы не смогли найти лягушку на фотографии, не огорчайтесь и посмотрите на правильный ответ.

Результаты оптической головоломки

Зрительно разделите фотографию на четыре части и обратите свое внимание на правую нижнюю. Сделайте этот снимок немного больше и увидите, что среди кучи опавших листьев спряталась хитрая лягушка. Вероятно, она ждала очень того, чтобы вы ее нашли.

Результаты оптической головоломки
Результаты оптической головоломки. Фото: УНИАН

Напомним, мы писали о зимней оптической головоломке, где нужно найти зайца в заснеженном лесу.

Раньше мы рассказывали о праздничной оптической головоломке, где нужно найти несколько отличий.

Также мы сообщали о веселой оптической головоломке, где нужно найти снежинку среди медведей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме