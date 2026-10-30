Люди оселилися всередині вулкана посеред океану: де це дивне село
На цьому острові будинки стоять серед вулканічних схилів, а навколо — лише безкрає море. Тут можна приготувати обід без плити, використовуючи пару, що виривається просто з-під землі. А дорога додому нерідко залежить від примх погоди. Попри це, люди не поспішають залишати своє незвичайне поселення.
Новини.LIVE з посиланням на Smithsonian Magazine та офіційний туристичний портал Токіо розповідає, де знаходиться унікальне село всередині вулкана та яким є життя його мешканців.
Де розташоване село всередині вулкана
Йдеться про крихітний японський острів Аоґасіму. Він розташований у Філіппінському морі, яке є частиною Тихого океану. Поселення адміністративно належить до Токіо, хоча розташоване приблизно за 358 км від центру японської столиці.
З висоти острів нагадує велетенську зелену чашу: всередині зовнішнього вулканічного кільця височіє ще один конус — Маруяма. Будинки розташовані переважно на схилах зовнішнього кільця.
Вулкан на острові досі вважається діючим. Після потужного виверження 1785 року Аогасіма майже на пів століття спорожніла. Згодом люди повернулися.
Життя на острові Аоґасіма: що відомо про мешканців та їх звичаї
На острові мешкає близько 160 людей. Вони займаються рибальством, вирощують сільськогосподарські культури. І головне — анітрохи не переймаються, що фактично перебувають в ізоляції. Адже у них є все необхідне для життя: магазин, пошта, школа та навіть кілька невеликих барів, де місцеві можуть поспілкуватися й заспівати караоке.
Прямих рейсів до Токіо немає. Спершу потрібно потрапити на сусідній острів Хатідзьодзіма: вертольотом приблизно за 20 хвилин або поромом за 3 години. Звідти вже можна летіти чи плисти до японської столиці. Але через сильні хвилі морське сполучення іноді скасовують. А в місцевому порту невеликі човни навіть підіймають краном на сушу, оскільки залишати їх біля причалу небезпечно.
На Аоґасімі з-під землі виходить гаряча пара, яку називають "хінгя". У спеціальних парових пристроях готують яйця та батат, а природне тепло використовують для сауни й виготовлення солі з морської води.
Є тут і незвичайна традиція: місцевий алкогольний напій аочу з батату колись готували в родинах за власними рецептами. Секрети виробництва передавалися поколіннями, а нині жителі спільно збирають урожай для традиційної винокурні.
Ділимося іншими цікавими фактами
У якому селі живе лише одна людина, яка сама собі мер, виборець та платник податків.
Де розташоване найвище місто в світі та чому люди добровільно там живуть без тепла, вода та газу.
Чому жителі міста Ігл, що на Алясці, добровільно живуть в ізоляції по пів року та як їм вдається виживати у лютий мороз.