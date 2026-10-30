Японський острів із діючим вулканом Аоґасіма. Фото: Japan Coast Guard

На цьому острові будинки стоять серед вулканічних схилів, а навколо — лише безкрає море. Тут можна приготувати обід без плити, використовуючи пару, що виривається просто з-під землі. А дорога додому нерідко залежить від примх погоди. Попри це, люди не поспішають залишати своє незвичайне поселення.

Новини.LIVE з посиланням на Smithsonian Magazine та офіційний туристичний портал Токіо розповідає, де знаходиться унікальне село всередині вулкана та яким є життя його мешканців.

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Де розташоване село всередині вулкана

Йдеться про крихітний японський острів Аоґасіму. Він розташований у Філіппінському морі, яке є частиною Тихого океану. Поселення адміністративно належить до Токіо, хоча розташоване приблизно за 358 км від центру японської столиці.

З висоти острів нагадує велетенську зелену чашу: всередині зовнішнього вулканічного кільця височіє ще один конус — Маруяма. Будинки розташовані переважно на схилах зовнішнього кільця.

Вулкан на острові досі вважається діючим. Після потужного виверження 1785 року Аогасіма майже на пів століття спорожніла. Згодом люди повернулися.

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На острові мешкає близько 160 людей. Вони займаються рибальством, вирощують сільськогосподарські культури. І головне — анітрохи не переймаються, що фактично перебувають в ізоляції. Адже у них є все необхідне для життя: магазин, пошта, школа та навіть кілька невеликих барів, де місцеві можуть поспілкуватися й заспівати караоке.

Прямих рейсів до Токіо немає. Спершу потрібно потрапити на сусідній острів Хатідзьодзіма: вертольотом приблизно за 20 хвилин або поромом за 3 години. Звідти вже можна летіти чи плисти до японської столиці. Але через сильні хвилі морське сполучення іноді скасовують. А в місцевому порту невеликі човни навіть підіймають краном на сушу, оскільки залишати їх біля причалу небезпечно.

На Аоґасімі з-під землі виходить гаряча пара, яку називають "хінгя". У спеціальних парових пристроях готують яйця та батат, а природне тепло використовують для сауни й виготовлення солі з морської води.

Є тут і незвичайна традиція: місцевий алкогольний напій аочу з батату колись готували в родинах за власними рецептами. Секрети виробництва передавалися поколіннями, а нині жителі спільно збирають урожай для традиційної винокурні.

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