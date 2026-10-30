Японский остров с действующим вулканом Аогасима. Фото: Japan Coast Guard

На этом острове дома стоят среди вулканических склонов, а вокруг — только бескрайнее море. Здесь можно приготовить обед без плиты, используя пар, вырывающийся прямо из-под земли. А дорога домой нередко зависит от капризов погоды. Несмотря на это, люди не спешат покидать свое необычное поселение.

Новини.LIVE со ссылкой на Smithsonian Magazine и официальный туристический портал Токио рассказывает, где находится уникальная деревня внутри вулкана и какова жизнь ее жителей.

Реклама

Где расположена деревня внутри вулкана

Речь идет о крошечном японском острове Аогасима. Он расположен в Филиппинском море, которое является частью Тихого океана. Поселение административно относится к Токио, хотя находится примерно в 358 км от центра японской столицы.

С высоты остров напоминает гигантскую зеленую чашу: внутри внешнего вулканического кольца возвышается еще один конус — Маруяма. Дома расположены преимущественно на склонах внешнего кольца.

Вулкан на острове до сих пор считается действующим. После мощного извержения 1785 года Аогасима почти на полвека опустела. Но все же люди вернулись.

Читайте также:

Жизнь на острове Аогасима: что известно о жителях и их обычаях

На острове проживает около 160 человек. Они занимаются рыболовством, выращивают сельскохозяйственные культуры. И главное — ничуть не беспокоятся о том, что фактически находятся в изоляции. Ведь у них есть все необходимое для жизни: магазин, почта, школа и даже несколько небольших баров, где местные жители могут пообщаться и спеть в караоке.

Прямых рейсов в Токио нет. Сначала нужно добраться до соседнего острова Хатидзодзима: на вертолете примерно за 20 минут или на пароме за 3 часа. Оттуда уже можно лететь или плыть в японскую столицу. Но из-за сильных волн морское сообщение иногда отменяют. А в местном порту небольшие лодки даже поднимают краном на сушу, поскольку оставлять их у причала опасно.

На Аогасиме из-под земли выходит горячий пар, который называют "хингя". В специальных паровых устройствах готовят яйца и батат, а природное тепло используют для сауны и производства соли из морской воды.

Есть здесь и необычная традиция: местный алкогольный напиток аочу из батата когда-то готовили в семьях по собственным рецептам. Секреты производства передавались из поколения в поколение, а сейчас жители совместно собирают урожай для традиционной винокурни.

Делимся другими интересными фактами

В каком селе живет всего один человек, который сам себе мэр, избиратель и налогоплательщик.

Где находится самый высокогорный город в мире и почему люди добровольно живут там без отопления, воды и газа.

Почему жители города Игл на Аляске добровольно живут в изоляции по полгода и как им удается выживать в лютый мороз.