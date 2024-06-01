Місячний календар фарбування волосся на червень 2024 — вдалі та невдалі дні

Дівчина оновила колір волосся в салоні. Фото: shutterstock.com

Початок літа — це чи не найкращий час, щоб змінити свій образ або освіжити зачіску. Новий колір волосся або модне фарбування точно додадуть впевненості та яскравості червню 2024 року. А щоб похід до перукаря вас не розчарував, варто скористатися місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем фарбування волосся на червень 2024 року, який допоможе обрати найсприятливіші дати для походу до майстра та зміни кольору.

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Фази Місяця у червні 2024 року

Місяць, що спадає — з 1 по 5 червня;

Молодик у Близнюках — 6 червня о 18:38 за київським часом;

Місяць, що зростає — з 7 по 21 червня;

Повня у знаку Козерога — 22 червня о 07:08 за Києвом;

Місяць, що спадає — з 23 по 30 червня;

Сонячне затемнення — немає;

Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: shutterstock.com

Місячний календар фарбування волосся на червень 2024 року

Розповідаємо, які дні першого місяця літа найсприятливіші для походу в перукарню, а коли з фарбуванням варто почекати.

Найсприятливіші дні для фарбування волосся в червні 2024 року: 3, 4, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 число.

Загалом це хороші дати для оновлення кольору: 11, 13, 14, 21 червня.

Нейтральні дні для фарбування волосся у червні: 1, 19, 24, 25, 27, 29, 30 число.

Найнесприятливіші дні для зміни образу: 2, 6, 26 червня.

Не найвдаліші числа, щоб поміняти колір: 5, 8, 9, 28 червня.

Нагадаємо, ми публікували місячний календар стрижок на червень 2024 року, який допоможе спланувати похід до перукаря та обрати найсприятливіші дні для догляду за волоссям.

Також радимо скористатися детальним місячним календарем справ на червень 2024 року, щоб не проґавити найвдаліші дні першого місяця літа.