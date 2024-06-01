Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2024 года — удачные и неудачные дни

Девушка обновила цвет волос в салоне. Фото: shutterstock.com

Начало лета — это самое лучшее время, чтобы изменить свой образ или освежить прическу. Новый цвет волос или модное окрашивание точно придадут уверенности и яркости июню 2024 года. А чтобы поход к парикмахеру вас не разочаровал, следует воспользоваться лунным календарем.

Новини.LIVE делится лунным календарем окрашивания волос на июнь 2024 года, который поможет выбрать самые благоприятные даты для похода к мастеру и изменения цвета.

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Фазы Луны в июне 2024 года

Убывающая Луна — с 1 по 5 июня;

Новолуние в Близнецах — 6 июня в 18:38 по киевскому времени;

Растущая Луна — с 7 по 21 июня;

Полнолуние в знаке Козерога - 22 июня в 7:08 по Киеву;

Убывающая Луна — с 23 по 30 июня;

Солнечное затмение — нет;

Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2024 года

Рассказываем, какие дни первого месяца лета самые благоприятные для похода в парикмахерскую, а когда с покраской стоит подождать.

Самые благоприятные дни для окрашивания волос в июне 2024 года: 3, 4, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 число.

В общем, это хорошие даты для обновления цвета: 11, 13, 14, 21 июня.

Нейтральные дни для окрашивания волос в июне: 1, 19, 24, 25, 27, 29, 30 число.

Самые неблагоприятные дни для смены образа: 2, 6, 26 июня.

Не самые удачные числа, чтобы изменить цвет: 5, 8, 9, 28 июня.

Напомним, мы публиковали лунный календарь стрижек на июнь 2024 года, который поможет спланировать поход к парикмахеру и выбрать самые благоприятные дни по уходу за волосами.

Также советуем воспользоваться подробным лунным календарем дел на июнь 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни первого месяца лета.