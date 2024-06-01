Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2024 — какие даты принесут красоту arrow

Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2024 — какие даты принесут красоту

1 июня 2024 07:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2024 года — удачные и неудачные дни
Девушка обновила цвет волос в салоне. Фото: shutterstock.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Начало лета — это самое лучшее время, чтобы изменить свой образ или освежить прическу. Новый цвет волос или модное окрашивание точно придадут уверенности и яркости июню 2024 года. А чтобы поход к парикмахеру вас не разочаровал, следует воспользоваться лунным календарем.

Новини.LIVE делится лунным календарем окрашивания волос на июнь 2024 года, который поможет выбрать самые благоприятные даты для похода к мастеру и изменения цвета.

Читайте также:

Фазы Луны в июне 2024 года

  • Убывающая Луна — с 1 по 5 июня;
  • Новолуние в Близнецах — 6 июня в 18:38 по киевскому времени;
  • Растущая Луна — с 7 по 21 июня;
  • Полнолуние в знаке Козерога - 22 июня в 7:08 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 23 по 30 июня;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в июне 2024 года
Фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2024 года

Рассказываем, какие дни первого месяца лета самые благоприятные для похода в парикмахерскую, а когда с покраской стоит подождать.

Самые благоприятные дни для окрашивания волос в июне 2024 года: 3, 4, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 число.

В общем, это хорошие даты для обновления цвета: 11, 13, 14, 21 июня.

Нейтральные дни для окрашивания волос в июне: 1, 19, 24, 25, 27, 29, 30 число.

Самые неблагоприятные дни для смены образа: 2, 6, 26 июня.

Не самые удачные числа, чтобы изменить цвет: 5, 8, 9, 28 июня.

 

Напомним, мы публиковали лунный календарь стрижек на июнь 2024 года, который поможет спланировать поход к парикмахеру и выбрать самые благоприятные дни по уходу за волосами.

Также советуем воспользоваться подробным лунным календарем дел на июнь 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни первого месяца лета.

Астрология
лунный календарь
красота
советы
прически
волосы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей