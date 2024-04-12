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Місячний календар на тиждень 15-21 квітня 2024 року

12 квітня 2024 15:08
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Місячний календар та сприятливі дні на тиждень з 15 до 21 квітня 2024 року — фази Місяця
Дівчина, яка пише у своєму блокноті. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Місячний календар допомагає людям будувати свої плани, зважаючи на те, як Місяць впливає на різні сфери життя. Якщо ви знаєте, яка в той чи інший день фаза Місяця, ви знатимете, чи сприятливий він буде для важливих подій або якихось починань.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем на майбутній тиждень.

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Місячний календар у період з 15 до 21 квітня 2024 року

  • 15 квітня — 8 місячна доба

Місяць у знаку Рак. Фаза Місяця — Перша чверть. Доволі важкий день для спілкування з побратимами або партнерами, але сприятливий час для подорожей або переїзду на нове місце. 

  • 16 квітня — 9 місячна доба

Місяць у знаку Лев. Фаза Місяця — Зростаючий місяць. Критичний день, коли потрібно боротися з брехнею і ілюзіями. У цей період краще зосередитися на продовження початих справ, які потребують рутини.  

  • 17 квітня — 10 місячна доба

Місяць у знаку Лев. Фаза Місяця — Зростаючий місяць. Сприятливий день для творчої діяльності, стосунків і духовних пошуків себе. Час, коли успішно просуваються справи будь-якого характеру – як хороші, так і погані.

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Місячний календар на квітень 2024 року. Фото: Freepik
  • 18 квітня — 10 місячна доба

Місяць у знаку Лев. Фаза Місяця — Зростаючий місяць. Чудовий день для творчості і духовних занять. Якщо раптом відбудуться якісь погані події, хоча це малоймовірно, то вони закінчаться швидко і сильно не зашкодять.

  • 19 квітня — 11 місячна доба

Місяць у знаку Діва. Фаза Місяця — Зростаючий місяць. Один з найбільш позитивних і енергійних днів, коли можна сміливо вирушати у довготривалу подорож.

  • 20 квітня — 12 місячна доба

Місяць у знаку Діва. Фаза Місяця — Зростаючий місяць. Не дуже сприятливий день для будь-яких стосунків і є високий ризик непорозумінь у діловій сфері.

  • 21 квітня — 13 місячна доба

Місяць у знаку Терези. Фаза Місяця — Зростаючий місяць. Сприятливий день для самоаналізу і визнання своїх помилок, що допоможе піднятися в очах оточуючих.

Нагадаємо, ми писали про найсприятливіші дні для фарбування волосся у квітні за місячним календарем. 

Раніше ми розповідали про те, в які дні за місячним календарем у квітні краще стригти волосся. 

Також ми повідомляли про те, коли краще садити картоплю у квітні за місячним календарем.

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