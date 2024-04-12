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Лунный календарь на неделю 15-21 апреля 2024 года

12 апреля 2024 15:08
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь и благоприятные дни на неделю с 15 по 21 апреля 2024 года — фазы Луны
Девушка, пишущая в своем блокноте. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Лунный календарь помогает людям строить свои планы, учитывая, как Луна влияет на разные сферы жизни. Если вы знаете, какая в тот или иной день фаза Луны, вы будете знать, благоприятен ли он для важных событий или каких-либо начинаний.

Новини.LIVE делится лунным календарем на предстоящую неделю.

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Лунный календарь в период с 15 по 21 апреля 2024 года

  • 15 апреля — 8 лунные сутки

Луна в знаке Рак. Фаза Луны — Первая четверть. Довольно трудный день для общения с собратьями или партнерами, но благоприятное время для путешествий или переезда на новое место.

  • 16 апреля — 9 лунные сутки

Луна в знаке Лев. Фаза Луны — Растущая луна. Критический день, когда нужно бороться с ложью и иллюзиями. В этот период лучше сосредоточиться на продолжении начатых дел, требующих рутины.

  • 17 апреля — 10 лунные сутки

Луна в знаке Лев. Фаза Луны — Растущая луна. Благоприятный день для творческой деятельности, отношений и духовных поисков. Время, когда успешно продвигаются дела любого характера — как хорошие, так и плохие.

Лунный календарь на апрель 2024 года
Лунный календарь на апрель 2024 года. Фото: Freepik
  • 18 апреля — 10 лунные сутки

Луна в знаке Лев. Фаза Луны — Растущая луна. Прекрасный день для творчества и духовных занятий. Если вдруг произойдут какие-нибудь плохие события, хотя это маловероятно, то они закончатся быстро и сильно не повредят.

  • 19 апреля — 11 лунные сутки

Луна в знаке Дева. Фаза Луны — Растущая луна. Один из самых положительных и энергичных дней, когда можно смело отправляться в продолжительное путешествие.

  • 20 апреля — 12 лунные сутки

Луна в знаке Дева. Фаза Луны — Растущая луна. Не очень благоприятный день для любых отношений и высок риск недоразумений в деловой сфере.

  • 21 апреля — 13 лунные сутки

Луна в знаке Весы. Фаза Луны — Растущая луна. Благоприятный день для самоанализа и признания своих ошибок, что поможет подняться в глазах окружающих.

Напомним, мы писали о самых благоприятных днях для окрашивания волос в апреле по лунному календарю.

Раньше мы рассказывали о том, в какие дни по лунному календарю в апреле лучше стричь волосы.

Также мы сообщали о том, когда лучше сажать картофель в апреле по лунному календарю.

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