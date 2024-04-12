Лунный календарь и благоприятные дни на неделю с 15 по 21 апреля 2024 года — фазы Луны

Лунный календарь на неделю 15-21 апреля 2024 года
Лунный календарь помогает людям строить свои планы, учитывая, как Луна влияет на разные сферы жизни. Если вы знаете, какая в тот или иной день фаза Луны, вы будете знать, благоприятен ли он для важных событий или каких-либо начинаний.
Новини.LIVE делится лунным календарем на предстоящую неделю.
Лунный календарь в период с 15 по 21 апреля 2024 года
- 15 апреля — 8 лунные сутки
Луна в знаке Рак. Фаза Луны — Первая четверть. Довольно трудный день для общения с собратьями или партнерами, но благоприятное время для путешествий или переезда на новое место.
- 16 апреля — 9 лунные сутки
Луна в знаке Лев. Фаза Луны — Растущая луна. Критический день, когда нужно бороться с ложью и иллюзиями. В этот период лучше сосредоточиться на продолжении начатых дел, требующих рутины.
- 17 апреля — 10 лунные сутки
Луна в знаке Лев. Фаза Луны — Растущая луна. Благоприятный день для творческой деятельности, отношений и духовных поисков. Время, когда успешно продвигаются дела любого характера — как хорошие, так и плохие.
- 18 апреля — 10 лунные сутки
Луна в знаке Лев. Фаза Луны — Растущая луна. Прекрасный день для творчества и духовных занятий. Если вдруг произойдут какие-нибудь плохие события, хотя это маловероятно, то они закончатся быстро и сильно не повредят.
- 19 апреля — 11 лунные сутки
Луна в знаке Дева. Фаза Луны — Растущая луна. Один из самых положительных и энергичных дней, когда можно смело отправляться в продолжительное путешествие.
- 20 апреля — 12 лунные сутки
Луна в знаке Дева. Фаза Луны — Растущая луна. Не очень благоприятный день для любых отношений и высок риск недоразумений в деловой сфере.
- 21 апреля — 13 лунные сутки
Луна в знаке Весы. Фаза Луны — Растущая луна. Благоприятный день для самоанализа и признания своих ошибок, что поможет подняться в глазах окружающих.
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