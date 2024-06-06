Коли найкращий кльов за місячним календарем на червень 2024 — сприятливі дні

Місячний календар риболова на червень 2024 — які дні подарують найбільший кльов
Риболовля на початку літа — справжнє задоволення, адже ще немає спеки та й комарі не так надокучають. Особлива насолода — коли ще й риба клює. А щоб обрати день, який принесе щедрий вилов, варто звернутися до місячного календаря.
Тому Новини.LIVE підготували для вас детальний місячний календар риболова на червень 2024 року, який підкаже найсприятливіші дні для риболовлі.
Фази Місяця у червні 2024 року
- Місяць, що спадає — з 1 по 5 червня;
- Молодик у Близнюках — 6 червня о 18:38 за київським часом;
- Місяць, що зростає — з 7 по 21 червня;
- Повня у знаку Козерога — 22 червня о 7:08 за Києвом;
- Місяць, що спадає — з 23 по 30 червня;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Місячний календар рибалки на червень 2024 — коли сприятливі та несприятливі дні
Як правило, рибалки, збираючись на риболовлю враховують атмосферний тиск, погоду та активність комах. Проте й місячний календар має значення.
Місяць має особливий вплив на нашу планету та усе живе й риби не виключення, їх поведінка може змінюватися залежно від фази Місяця.
Найсприятливіші дні для риболовлі у червні 2024 року: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30 числа.
Нейтральні дати для риболовлі у червні 2024: 1, 2, 3, 17, 23, 24 числа.
Погані дні для риболовлі в червні 2024: 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 21 числа.
Дуже погані дні для риболовлі в червні 2024: 6, 22 числа.
Що клює в червні 2024 року найкраще
У червні особливо добре ловиться карась. На цю рибу треба йти або рано вранці або ввечері, коли спека спадає.
Також особливо активно клюють:
- плітка;
- лящ;
- плоскирка;
- лин.
Можна також ловити й інші види річкових та озерних риб. Але це краще робити на світанку.
Риболовля в червні 2024 — на що краще ловити рибу
Для успішної риболовлі в червні використовуються різні наживки, проте найкращими будуть:
- перлова крупа;
- парена пшениця;
- черв’яки.
Якщо збираєтеся ловити саме карася, спробуйте насіння з гарбуза. Також ця риба любить запах кропу, часнику, ароматизованої олії.
Раніше ми писали, які найнебезпечніші дні у червні 2024 року та як їх пережити без негативних наслідків.
Також радимо скористатися місячним календарем справ на червень 2024 року, який допоможе не проґавити найвдаліші дні першого місяця літа.
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