Коли найкращий кльов за місячним календарем на червень 2024 — сприятливі дні

Чоловік на риболовлі зловив велику рибу. Фото: google.com

Риболовля на початку літа — справжнє задоволення, адже ще немає спеки та й комарі не так надокучають. Особлива насолода — коли ще й риба клює. А щоб обрати день, який принесе щедрий вилов, варто звернутися до місячного календаря.

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Тому Новини.LIVE підготували для вас детальний місячний календар риболова на червень 2024 року, який підкаже найсприятливіші дні для риболовлі.

Фази Місяця у червні 2024 року

Місяць, що спадає — з 1 по 5 червня;

Молодик у Близнюках — 6 червня о 18:38 за київським часом;

Місяць, що зростає — з 7 по 21 червня;

Повня у знаку Козерога — 22 червня о 7:08 за Києвом;

Місяць, що спадає — з 23 по 30 червня;

Сонячне затемнення — немає;

Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: google.com

Місячний календар рибалки на червень 2024 — коли сприятливі та несприятливі дні

Як правило, рибалки, збираючись на риболовлю враховують атмосферний тиск, погоду та активність комах. Проте й місячний календар має значення.

Місяць має особливий вплив на нашу планету та усе живе й риби не виключення, їх поведінка може змінюватися залежно від фази Місяця.

Найсприятливіші дні для риболовлі у червні 2024 року: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30 числа.

Нейтральні дати для риболовлі у червні 2024: 1, 2, 3, 17, 23, 24 числа.

Погані дні для риболовлі в червні 2024: 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 21 числа.

Дуже погані дні для риболовлі в червні 2024: 6, 22 числа.

Чоловік на риболовлі. Фото: Pixabay

Що клює в червні 2024 року найкраще

У червні особливо добре ловиться карась. На цю рибу треба йти або рано вранці або ввечері, коли спека спадає.

Також особливо активно клюють:

плітка;

лящ;

плоскирка;

лин.

Можна також ловити й інші види річкових та озерних риб. Але це краще робити на світанку.

Риба на гачку. Фото: google.com

Риболовля в червні 2024 — на що краще ловити рибу

Для успішної риболовлі в червні використовуються різні наживки, проте найкращими будуть:

перлова крупа;

парена пшениця;

черв’яки.

Якщо збираєтеся ловити саме карася, спробуйте насіння з гарбуза. Також ця риба любить запах кропу, часнику, ароматизованої олії.

Раніше ми писали, які найнебезпечніші дні у червні 2024 року та як їх пережити без негативних наслідків.

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