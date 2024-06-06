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Місячний календар риболова на червень 2024 — які дні подарують найбільший кльов

6 червня 2024 20:54
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Коли найкращий кльов за місячним календарем на червень 2024 — сприятливі дні
Чоловік на риболовлі зловив велику рибу. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Риболовля на початку літа — справжнє задоволення, адже ще немає спеки та й комарі не так надокучають. Особлива насолода — коли ще й риба клює. А щоб обрати день, який принесе щедрий вилов, варто звернутися до місячного календаря.

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Тому Новини.LIVE підготували для вас детальний місячний календар риболова на червень 2024 року, який підкаже найсприятливіші дні для риболовлі. 

 Фази Місяця у червні 2024 року

  • Місяць, що спадає — з 1 по 5 червня;
  • Молодик у Близнюках — 6 червня о 18:38 за київським часом;
  • Місяць, що зростає — з 7 по 21 червня;
  • Повня у знаку Козерога — 22 червня о 7:08 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 23 по 30 червня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у червні 2024 року
Фази Місяця. Фото: google.com

Місячний календар рибалки на червень 2024 — коли сприятливі та несприятливі дні 

Як правило, рибалки, збираючись на риболовлю враховують атмосферний тиск, погоду та активність комах. Проте й місячний календар має значення. 

Місяць має особливий вплив на нашу планету та усе живе й риби не виключення, їх поведінка може змінюватися залежно від фази Місяця. 

Найсприятливіші дні для риболовлі у червні 2024 року: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30 числа.

Нейтральні дати для риболовлі у червні 2024: 1, 2, 3, 17, 23, 24 числа.

Погані дні для риболовлі в червні 2024: 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 21 числа.

Дуже погані дні для риболовлі в червні 2024: 6, 22 числа.

 

Місячний календар рибалки на червень 2024 — коли сприятливі та несприятливі дні
Чоловік на риболовлі. Фото: Pixabay

Що клює в червні 2024 року найкраще 

У червні особливо добре ловиться карась. На цю рибу треба йти або рано вранці або ввечері, коли спека спадає. 

Також особливо активно клюють:

  • плітка;
  • лящ;
  • плоскирка;
  • лин. 

Можна також ловити й інші види річкових та озерних риб. Але це краще робити на світанку.

 

Риболовля в червні 2024 — на що краще ловити рибу
Риба на гачку. Фото: google.com

Риболовля в червні 2024 — на що краще ловити рибу

Для успішної риболовлі в червні використовуються різні наживки, проте найкращими будуть:

  • перлова крупа;
  • парена пшениця;
  • черв’яки.

Якщо збираєтеся ловити саме карася, спробуйте насіння з гарбуза. Також ця риба любить запах кропу, часнику, ароматизованої олії.

Раніше ми писали, які найнебезпечніші дні у червні 2024 року та як їх пережити без негативних наслідків.

Також радимо скористатися місячним календарем справ на червень 2024 року, який допоможе не проґавити найвдаліші дні першого місяця літа.

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