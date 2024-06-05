Сатанинські дні у червні 2024 — коли найнебезпечніші дати та як пережити

Жінка в містичному костюмі зі свічками. Фото: pexels.com

За словами астрологів, у кожному місячному календарі є чотири особливо небезпечні дні, коли люди можуть втрачати контроль над своїми емоціями та все йде шкереберть, вони називаються "сатанинськими" або днями богині Гекати. У ці дати важливо нічого серйозного не планувати.

Коли очікувати сатанинські дні у червні 2024 року та як їх пережити без негативних наслідків, розповідаємо далі у нашому матеріалі.

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Хто така богиня Геката

Геката — богиня місячного світла в давньогрецькій міфології. За переказами, вона володіла секретами потойбічного світу, зналася на отрутах та чорній магії, була покровителькою відьом та володаркою темряви.

Богиню зазвичай зображали у вигляді трьох жінок, які з'єднані спинами. Кожне обличчя Гекати символізує місячну фазу.

Богиня Геката. Фото: kartinkin.net

Що таке дні Гекати

Дні Гекати — 9, 15, 23, 29 дні місячного календаря, коли Місяць стає невидимим для людського ока. Тобто це дні нового Місяця.

Це найтемніші та найнебезпечніші дні місячного циклу. Вважається, що в цей час сили темряви й зла переважають над силами добра і світла, тому ці дати ще називають сатанинськими.

Містична фотосесія із чорною вуаллю. Фото: google.com

Коли дні Гекати у червні 2024 — детальний список

29 місячний день у знаку Близнюки — початок 6 червня о 02:54, закінчення 6 червня о 15:40.

Найважчий день з усього місячного циклу. Енергія настільки потужна, що більшість людей просто не в змозі впоратися з нею. У цей період сильно зростає ймовірність виникнення різноманітних конфліктів і сварок. Пом'якшити негативний вплив 29 місячного дня можна завдяки використанню духовних практик. Сприятливо позначаються усамітнення. Той, хто пройде 29 місячну добу з гідністю, увійде в новий місячний цикл оновленим.

9 місячний день у знаку Діви — початок 14 червня о 12:25, закінчення 15 червня о 13:40.

Несприятливий місячний день, коли прокидаються тіньові сторони особистості. Дев'ята місячна доба вважається періодом ілюзій та спокус. Люди схильні до самообману, тому не слід цього дня розпочинати щось нове, приймати "вигідні" пропозиції. Люди можуть відчувати фантомні страхи, необґрунтовану тривогу, перепади настрою. Можливі сварки та конфлікти на "рівному місці", неадекватна поведінка.

15 місячний день у знаку Стрільця — початок 20 червня о 20:29, закінчення 15 червня о 21:46.

Це час, коли можна легко піддатися спокусам і збитися з курсу. Особливо важко може бути в 15 місячну добу людям азартним. Емоції та інстинкти намагатимуться взяти гору над розумом, тому найчастіше цього дня здається, що люди поводяться як божевільні. Можуть виникати складності та перешкоди, але це лише знак, на який потрібно звернути увагу та ключ до розв'язання проблем. Контроль над емоціями убезпечить від зайвої втрати енергії. Будьте врівноважені та гармонійні.

23 місячний день у знаку Овна — початок 29 червня о 00:12, закінчення 30 червня о 00:19.

Важкий день, що характеризується нестабільною енергетикою, внаслідок чого дню властивий прояв агресії, насильства, руйнування, незворотних змін. Це енерговитратний день і неправильний розподіл власних сил, переоцінка своїх можливостей може призвести до спустошення. Рекомендується максимально налаштувати свою увагу та усвідомленість.

Дівчина зі свічкою. Фото: pexels.com

Що не можна робити в сатанинські дні у червні 2024 року

Щоб не піддатися впливу темних сил у дні Гекати не можна:

починати нові проєкти;

планувати будь-які зміни (початок схуднення, оздоровлення, занять спортом тощо);

укладати важливі угоди;

змінювати місце проживання;

планувати поїздки;

конфліктувати;

ображатися;

носити з собою великі суми грошей;

робити дорогі покупки;

розмовляти з незнайомцями;

підкорюватися негативним емоціям.

Що можна робити у дні Гекати у червні 2024 року

У нестабільні "темні" дати можна:

усамітнюватися;

гуляти на свіжому повітрі;

проводити час на природі;

відпочивати;

займатися творчістю;

займатися хобі;

молитися і поститися;

проводити час з близькими;

допомагати нужденним;

працювати.

Нагадаємо, ми писали про те що 2 травня розпочався ретроградний рух Плутона, який триватиме до 12 жовтня 2024 року. Ц ей період може принести несподівані виклики та перевірити нас на міцність.

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