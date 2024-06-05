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Сатанинские дни в июне 2024 — когда ждать четыре самых опасных дня месяца

5 июня 2024 07:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Сатанинские дни в июне 2024 — когда самые опасные даты и как пережить
Женщина в мистическом костюме со свечами. Фото: pexels.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

По словам астрологов, в каждом лунном календаре есть четыре особо опасных дня, когда люди могут терять контроль над своими эмоциями и все идет кувырком, они называются "сатанинскими" или днями богини Гекаты. В эти даты важно ничего серьезного не планировать.

Когда ждать сатанинские дни в июне 2024 года и как их пережить без негативных последствий, рассказываем далее в нашем материале.

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Кто такая богиня Геката

Геката — богиня лунного света в древнегреческой мифологии. По преданию, она владела секретами потустороннего мира, разбиралась в ядах и черной магии, была покровительницей ведьм и владычицей тьмы.

Богиню обычно изображали в виде трех женщин, соединенных спинами. Каждое лицо Гекаты символизирует лунную фазу.

 

Кто такая богиня Геката
Богиня Геката. Фото: kartinkin.net

Что такое дни Гекаты

Дни Гекаты — 9, 15, 23, 29 дни лунного календаря, когда Луна становится невидимой для человеческого глаза. То есть это дни новой Луны.

Это самые темные и опасные дни лунного цикла. Считается, что в это время силы тьмы и зла превосходят силы добра и света, поэтому эти даты еще называют сатанинскими.

 

Дни Гекаты в июне 2024 - когда ждать и как уберечься
Мистическая фотосессия с черной вуалью. Фото: google.com

Когда дни Гекаты в июне 2024 года — подробный список

29 лунный день в знаке Близнецы — начало 6 июня в 02:54, окончание 6 июня в 15:40.

Самый трудный день из всего лунного цикла. Энергия настолько мощна, что большинство людей просто не в состоянии справиться с ней. В этот период сильно возрастает вероятность возникновения различных конфликтов и ссор. Смягчить негативное влияние 29 лунного дня можно благодаря использованию духовных практик. Благоприятно сказываются уединения. Тот, кто пройдет 29 лунные сутки с достоинством, войдет в новый лунный цикл обновленным.

9 лунный день в знаке Девы — начало 14 июня в 12:25, окончание 15 июня в 13:40.

Неблагоприятный лунный день, когда просыпаются теневые стороны личности. Девятые лунные сутки считаются периодом иллюзий и соблазнов. Люди склонны к самообману, поэтому не следует в этот день начинать что-нибудь новое, принимать "выгодные" предложения. Люди могут ощущать фантомные страхи, необоснованную тревогу, перепады настроения. Возможны ссоры и конфликты на "ровном месте", неадекватное поведение.

15 лунный день в знаке Стрельца — начало 20 июня в 20:29, окончание 15 июня в 21:46.

Это время, когда можно легко поддаться соблазнам и сбиться с курса. Особенно тяжело может быть в 15 лунные сутки людям азартным. Эмоции и инстинкты будут пытаться возобладать над умом, поэтому чаще всего в этот день, кажется, что люди ведут себя как сумасшедшие. Могут возникать сложности и препятствия, но это только знак, на который нужно обратить внимание и ключ к решению проблем. Контроль над эмоциями обезопасит от излишней потери энергии. Будьте уравновешены и гармоничны.

23 лунный день в знаке Овна — начало 29 июня в 00:12, окончание 30 июня в 00:19.

Трудный день, характеризующийся нестабильной энергетикой, в результате чего дню присуще проявление агрессии, насилия, разрушения, необратимых изменений. Это энергозатратный день и неправильное распределение собственных сил, переоценка своих возможностей может привести к опустошению. Рекомендуется максимально настроить свое внимание и осознанность.

 

Когда дни Гекаты в июне 2024 года — подробный список
Девушка со свечой. Фото: pexels.com

Что нельзя делать в сатанинские дни в июне 2024 года

Чтобы не поддаться влиянию темных сил в дни Гекаты нельзя:

  • начинать новые проекты;
  • планировать любые изменения (начало похудения, оздоровления, занятий спортом и т.п.);
  • заключать важные сделки;
  • изменять место жительства;
  • планировать поездки;
  • конфликтовать;
  • обижаться;
  • носить с собой большие суммы денег;
  • совершать дорогие покупки;
  • разговаривать с незнакомцами;
  • подчиняться отрицательным эмоциям.

Что можно делать в дни Гекаты в июне 2024 года

В нестабильные "темные" дать можно:

  • уединяться;
  • гулять на свежем воздухе;
  • проводить время на природе;
  • отдыхать;
  • заниматься творчеством;
  • заниматься хобби;
  • молиться и поститься;
  • проводить время с близкими;
  • помогать нуждающимся;
  • работать.

Напомним, мы писали, что 2 мая началось ретроградное движение Плутона, которое продлится до 12 октября 2024 года. Этот период может принести неожиданные вызовы и проверить нас на прочность.

Также предлагаем воспользоваться подробным лунным календарем дел на июнь 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни первого месяца лета.

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