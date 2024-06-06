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Лунный календарь рыболова на июнь 2024 — какие дни подарят самый большой клев

6 июня 2024 20:54
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Когда лучший клев по лунному календарю на июнь 2024 года — благоприятные дни
Человек на рыбалке поймал крупную рыбу. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Рыбалка в начале лета — настоящее удовольствие, ведь еще нет жары и комары не так надоедают. Особое наслаждение — когда еще и рыба клюет. А чтобы выбрать день, который принесет щедрый улов, следует обратиться к лунному календарю.

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Поэтому Новини.LIVE подготовили для вас подробный лунный календарь рыболова на июнь 2024 года, который подскажет самые благоприятные дни для рыбалки.

Фазы Луны в июне 2024 года

  • Убывающая Луна — с 1 по 5 июня;
  • Новолуние в Близнецах — 6 июня в 18:38 по киевскому времени;
  • Растущая Луна — с 7 по 21 июня;
  • Полнолуние в знаке Козерога - 22 июня в 7:08 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 23 по 30 июня;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в июне 2024 года
Фазы Луны. Фото: google.com

Лунный календарь рыбака на июнь 2024 — когда благоприятные и неблагоприятные дни

Как правило, рыбаки, собираясь на рыбалку, учитывают атмосферное давление, погоду и активность насекомых. Однако и лунный календарь имеет значения.

Луна оказывает особое влияние на нашу планету и все живое и рыбы не исключение, их поведение может изменяться в зависимости от фазы Луны.

Самые благоприятные дни для рыбалки в июне 2024 года: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30 числа.

Нейтральные даты для рыбалки в июне 2024 года: 1, 2, 3, 17, 23, 24 числа.

Плохие дни для рыбалки в июне 2024 года: 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 21 числа.

Очень плохие дни для рыбалки в июне 2024 года: 6, 22 числа.

 

Лунный календарь рыбака на июнь 2024 — когда благоприятные и неблагоприятные дни
Человек на рыбалке. Фото: Pixabay

Что клюет в июне 2024 года лучше всего

В июне особенно хорошо ловится карась. На эту рыбу надо идти рано утром или вечером, когда жара спадает.

Также особенно активно клюют:

  • плитка;
  • лещ;
  • густера;
  • линь.

Можно ловить и другие виды речных и озерных рыб. Но это лучше делать на рассвете.

 

Рыбалка в июне 2024 - на что лучше ловить рыбу
Рыба на крючке. Фото: google.com

Рыбалка в июне 2024 — на что лучше ловить рыбу

Для успешной рыбалки в июне используются разные наживки, однако лучшими будут:

  • перловая крупа;
  • пареная пшеница;
  • черви.

Если собираетесь ловить именно карася, попробуйте семена из тыквы. Также эта рыба любит запах укропа, чеснока, ароматизированного масла.

Ранее мы писали, какие опасные дни в июне 2024 года и как их пережить без негативных последствий.

Также советуем воспользоваться лунным календарем дел на июнь 2024 года, который поможет не упустить самые удачные дни первого месяца лета.

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