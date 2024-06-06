Когда лучший клев по лунному календарю на июнь 2024 года — благоприятные дни

Человек на рыбалке поймал крупную рыбу. Фото: google.com

Рыбалка в начале лета — настоящее удовольствие, ведь еще нет жары и комары не так надоедают. Особое наслаждение — когда еще и рыба клюет. А чтобы выбрать день, который принесет щедрый улов, следует обратиться к лунному календарю.

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Поэтому Новини.LIVE подготовили для вас подробный лунный календарь рыболова на июнь 2024 года, который подскажет самые благоприятные дни для рыбалки.

Фазы Луны в июне 2024 года

Убывающая Луна — с 1 по 5 июня;

Новолуние в Близнецах — 6 июня в 18:38 по киевскому времени;

Растущая Луна — с 7 по 21 июня;

Полнолуние в знаке Козерога - 22 июня в 7:08 по Киеву;

Убывающая Луна — с 23 по 30 июня;

Солнечное затмение — нет;

Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: google.com

Лунный календарь рыбака на июнь 2024 — когда благоприятные и неблагоприятные дни

Как правило, рыбаки, собираясь на рыбалку, учитывают атмосферное давление, погоду и активность насекомых. Однако и лунный календарь имеет значения.

Луна оказывает особое влияние на нашу планету и все живое и рыбы не исключение, их поведение может изменяться в зависимости от фазы Луны.

Самые благоприятные дни для рыбалки в июне 2024 года: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30 числа.

Нейтральные даты для рыбалки в июне 2024 года: 1, 2, 3, 17, 23, 24 числа.

Плохие дни для рыбалки в июне 2024 года: 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 21 числа.

Очень плохие дни для рыбалки в июне 2024 года: 6, 22 числа.

Человек на рыбалке. Фото: Pixabay

Что клюет в июне 2024 года лучше всего

В июне особенно хорошо ловится карась. На эту рыбу надо идти рано утром или вечером, когда жара спадает.

Также особенно активно клюют:

плитка;

лещ;

густера;

линь.

Можно ловить и другие виды речных и озерных рыб. Но это лучше делать на рассвете.

Рыба на крючке. Фото: google.com

Рыбалка в июне 2024 — на что лучше ловить рыбу

Для успешной рыбалки в июне используются разные наживки, однако лучшими будут:

перловая крупа;

пареная пшеница;

черви.

Если собираетесь ловить именно карася, попробуйте семена из тыквы. Также эта рыба любит запах укропа, чеснока, ароматизированного масла.

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