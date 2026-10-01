Навіщо жінки келабіт видовжували мочки вух: традиції народу Борнео

Жінки з народу келабіт, що проживає у Борнео. Скриншот з відео на Youtube

На старих фотографіях жінок народу келабіт, що проживають на Борнео, важко не помітити дві деталі: неймовірно довгі мочки вух із важкими металевими прикрасами та складні чорні татуювання на руках і ногах. Для сучасних людей це може здаватися екстремальною модифікацією тіла, а для цього народу — особливою традицією.

Новини.LIVE розповідає, навіщо келабітки видовжували мочки вух та робили болісні складні татуювання на тілі.

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Навіщо жінки келабіт розтягували мочки вух

Як пише National Geographic, Келабіт живуть переважно у високогірному районі Баріо в малайзійському штаті Саравак на острові Борнео. Видовжені мочки колись були характерною частиною їхньої культури. Але сьогодні традиція практично зникла. І побачити таку зовнішність можна переважно у представниць старшого покоління.

Дівчинці проколювали вуха ще у перші місяці життя. Потім вставляли латунні сережки, а з віком замінювали їх важчими. Деякі прикраси важили до 500 г. Під постійною вагою тканини поступово розтягувалися, доки мочки не сягали плечей, а іноді опускалися ще нижче. І увесь цей процес не можна назвати легким. Він супроводжувався болем, кровотечами та інфекціями.

Втім для старого покоління жінок келабіт це було головною ознакою краси, прикраси часто говорили про статус жінки. Але також довгі мочки показували належність до традиційного світу гірських народів Борнео.

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Жінка з народу келабіт. Фото: wwf.mg

Що відомо про складні татуювання, які наносили жінкам у 16 років

Не менш ефектними були традиційні татуювання келабіт. Один із найдетальніших їхніх описів залишили етнографи Чарльз Гоуз і Вільям Макдугалл у праці The Pagan Tribes of Borneo.

Дівчат татуювали приблизно у 16 років незалежно від того, чи були вони заміжні чи ні. Традиційне татуювання виконували методом hand-tapping. Майстер прикладав до шкіри паличку з голкою, а іншою паличкою багаторазово постукував по ній, вводячи пігмент під шкіру. На передпліччях жінок наносили вісім широких зигзагоподібних смуг. Візерунки також вкривали задню частину стегон, гомілки та інколи коліна. Процес із багаторазовим проколюванням шкіри був болісним. Крім того, без сучасної стерилізації існував ризик зараження.

Чому молоді жінки відмовилися від традиції

Тепер довгі мочки можна побачити лише у літніх жінок. Показове ставлення молодшого покоління висловила музикантка келабітського походження Алена Муранг. В інтерв'ю Time Out вона сказала, що довгі вуха прекрасні на її бабусях, але сама не відчуває потреби успадковувати їх. Для неї культура може залишатися живою навіть тоді, коли окремі старі звичаї поступово відходять у минуле.

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