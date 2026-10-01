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Главная Открытия Мочки ушей до плечей и сложные тату: странные традиции женщин келабит

Мочки ушей до плечей и сложные тату: странные традиции женщин келабит

Ua ru
1 октября 2026 21:04
Зачем женщины племени келабит удлиняли мочки ушей: традиции народа Борнео
Женщины из племени келабит, проживающего на Борнео. Скриншот из видео на YouTube

На старых фотографиях женщин из народа келабит, проживающих на Борнео, трудно не заметить две детали: невероятно длинные мочки ушей с тяжелыми металлическими украшениями и сложные черные татуировки на руках и ногах. Для современных людей это может показаться экстремальной модификацией тела, а для этого народа — особой традицией.

Новини.LIVE рассказывает, зачем женщины келабит удлиняли мочки ушей и делали болезненные сложные татуировки на теле.

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Зачем женщины келабит удлиняли мочки ушей

Как пишет National Geographic, келабиты живут преимущественно в высокогорном районе Барио в малайзийском штате Саравак на острове Борнео. Удлиненные мочки ушей когда-то были характерной частью их культуры. Но сегодня эта традиция практически исчезла. И увидеть такую внешность можно преимущественно у представительниц старшего поколения.

Девочкам прокалывали уши еще в первые месяцы жизни. Затем вставляли латунные серьги, а с возрастом заменяли их более тяжелыми. Некоторые украшения весили до 500 г. Под постоянным весом украшений мочки постепенно растягивались, пока не достигали плеч, а иногда опускались еще ниже. И весь этот процесс нельзя назвать легким. Он сопровождался болью, кровотечениями и инфекциями.

Впрочем, для старшего поколения женщин келабит был главным признаком красоты, украшения часто говорили о статусе женщины. Но также длинные мочки показывали принадлежность к традиционному миру горных народов Борнео.

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Женщина из народа келабит. Фото: wwf.mg

Что известно о сложных татуировках, которые наносили женщинам в 16 лет

Не менее эффектными были традиционные татуировки келабит. Одно из самых подробных их описаний оставили этнографы Чарльз Гоуз и Уильям Макдугалл в работе The Pagan Tribes of Borneo.

Девушек татуировали примерно в 16 лет, независимо от того, были ли они замужем или нет. Традиционную татуировку выполняли методом hand-tapping. Мастер прикладывал к коже палочку с иглой, а другой палочкой многократно постукивал по ней, вводя пигмент под кожу. На предплечьях женщин наносили восемь широких зигзагообразных полос. Узоры также покрывали заднюю часть бедер, голени и иногда колени. Процесс с многократным прокалыванием кожи был болезненным. Кроме того, без современной стерилизации существовал риск заражения.

Почему молодые женщины отказались от традиции

Теперь длинные мочки можно увидеть только у пожилых женщин. Показательное отношение молодого поколения выразила музыкантка келабитского происхождения Алена Муранг. В интервью Time Out она сказала, что длинные уши прекрасно смотрятся на ее бабушках, но сама она не чувствует необходимости наследовать их. Для нее культура может оставаться живой даже тогда, когда отдельные старые обычаи постепенно уходят в прошлое.

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традиции интересные факты женщины из племени
Евгения Фрусевич - Редактор
Автор:
Евгения Фрусевич

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