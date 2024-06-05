Що не можна робити у Молодий місяць у червні 2024 року — поради астрологів

Вплив молодого Місяця на життя людей. Колаж: Новини.LIVE

Окрім того, що завтра на нас очікує дзеркальна дата 06.06.2024, цього ж дня відбудеться й перший молодик літа, який пройде у знаку Близнюки. Цей період, за словами астрологів, обіцяє бути цікавим.

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна робити під час першого літнього молодика 6 червня та як правильно провести цей період, щоб залучити у життя удачу та зміни на краще.

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Перший літній молодик слід очікувати 6 червня о 15:38 за київським часом (12:38 GMT). Молодий Місяць пройде під заступництвом повітряного знака Близнюків.

Що слід очікувати від молодого Місяця у Близнюках 6 червня

За словами астрологів, знак Близнюки, який відповідає за сфери комунікацій, навчання, подорожей, нададуть цьому періоду позитиву. Це буде вдалий час для спілкування, налагодження нових зв'язків. Близнюки надихнуть нас пробувати нові речі, зустрічатися з новими людьми та дивитися на світ іншими очима.

Меркурій, управитель цього молодика, рухаючись знаком Близнюків з 3 по 17 червня, значно посилює його вплив. Це сприяє появі нових ідей та свіжих підходів, особливо в тих питаннях, що пов'язані з документацією.

Повітряні знаки — Близнюки, Терези та Водолії легко адаптуються до змін. Переживати не варто й вогняним знакам — Овну, Леву і Стрільцю.

Складніше буде земним і водним знакам Зодіаку — Тельцю, Діві, Козерогу, а також Раку, Скорпіону і Рибам — молодик вимагатиме від них більшої гнучкості та відкритості до нового.

Дівчина на фоні молодого Місяця. Фото: pexels.com

Що не можна робити у перший літній молодик

Як відомо, новий Місяць починає впливати на наші емоції та життя ще за кілька днів до свого приходу, а також кілька днів після. Тобто у червні дати, коли варто бути обережними та уважними — 4, 5, 6, 7, та 8 число.

Оскільки енергія Місяця у день молодика перебуває на нулі, то й люди можуть відчувати занепад сил, вразливість, перепади настрою.

Тому астрологи радять, у день молодика 6 червня не можна:

починати нові справи;

починати або брати участь у конфліктах;

брати гроші у борг;

робити великі покупки;

грати в азартні ігри;

планувати хірургічні операції, якщо вони не термінові;

планувати косметологічні процедури;

вирушати у далекі поїздки;

міняти роботу;

підписувати важливі документи;

перевантажувати себе фізично;

вживати алкоголь;

переїдати.

Дівчина сидить на місяці. Фото: freepik.com

Що можна робити під час нового Місяця 6 червня

Молодик у Близнюках найкращий час, щоб мріяти, будувати плани (але ще не втілювати їх у життя), налагоджувати стосунки, знайомитися з людьми. Цей період сприятливий для навчання, подорожей на короткі відстані, романтики, краси та насолоди.

Що обов'язково слід зробити у період молодого Місяця 6 червня:

завершити поточні справи;

планувати своє найближче майбутнє, відклавши реалізацію на кілька днів;

помиритися з тими, із ким посварилися;

пробачити кривдникам;

віддати борги;

навчатися чомусь новому, записатися на курси — завдяки енергії Близнюків інформація засвоюватиметься легко;

більше розмірковувати про свої почуття;

приділяти увагу здоров'ю, молодості й красі.

Важливо також пам'ятати, що все сказане в цей час має магічну силу, яка може як зцілити, так і поранити. Тому важливо стежити за своїм язиком, аби не бовкнути зайвого, а також прислухатися до того, що кажуть вам інші.

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